Son Dakika Haberleri: TikTok, toplama kamplarına dikkati çeken Müslüman kızın videosunu kaldırdığı için özür diledi
Son Dakika Dünya TikTok, toplama kamplarına dikkati çeken Müslüman kızın videosunu kaldırdığı için özür diledi - Son Dakika Dünya

TikTok, toplama kamplarına dikkati çeken Müslüman kızın videosunu kaldırdığı için özür diledi

6 saat önce

Çin menşeli sosyal paylaşım platformu TikTok, Müslüman bir kadın tarafından Doğu Türkistan'da yaşanan insan hakları ihlallerine dikkat çeken videoyu kaldırdığı gerekçesiyle özür diledi

TikTok, toplama kamplarına dikkati çeken Müslüman kızın videosunu kaldırdığı için özür diledi, System.String[]

Çin menşeli sosyal paylaşım platformu TikTok, Müslüman bir kadının Doğu Türkistan'da yaşanan insan hakları ihlallerine dikkat çektiği videoyu kaldırmasıyla ilgili olarak özür diledi.


TikTok, videonun bir saatten az bir süre içerisinde yeniden yüklendiğini duyurdu.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 09:41 
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