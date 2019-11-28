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TikTok, toplama kamplarına dikkati çeken Müslüman kızın videosunu kaldırdığı için özür diledi
6 saat önce
Çin menşeli sosyal paylaşım platformu TikTok, Müslüman bir kadın tarafından Doğu Türkistan'da yaşanan insan hakları ihlallerine dikkat çeken videoyu kaldırdığı gerekçesiyle özür diledi
Çin menşeli sosyal paylaşım platformu TikTok, Müslüman bir kadının Doğu Türkistan'da yaşanan insan hakları ihlallerine dikkat çektiği videoyu kaldırmasıyla ilgili olarak özür diledi.
TikTok, videonun bir saatten az bir süre içerisinde yeniden yüklendiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 09:41
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