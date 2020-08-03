TikTok'un ABD Genel Müdürü Pappas'tan "Ayrılmayacağız" mesajı - Son Dakika

TikTok'un ABD Genel Müdürü Pappas'tan "Ayrılmayacağız" mesajı

ABD Başkanı Donald Trump'ın dünyaca ünlü sosyal medya uygulaması TikTok'u yasaklayacağız açıklamasının ardından TikTok ABD Genel Müdürü Vanessa Pappas'tan "Ayrılmayacağız" mesajı geldi.

Çin menşeili dünyaca ünlü sosyal medya uygulaması TikTok'un yasaklanacağını ifade eden Başkan Donald Trump'ın ardından TikTok ABD Genel Müdürü Vanessa Pappas, 1 Ağustos'ta sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı videoda "Ayrılmayacağız" mesajı vermiş, TikTok'u her gün kullanan milyonlarca Amerikalıya destekleri için teşekkür ettiğini dile getirmişti. TikTok'un ABD şirketinde bin yerel çalışanın bulunduğunu ve gelecek 3 yıl içinde ABD'de 10 bin kişilik istihdam yaratacağını söyleyen Pappas, TikTok'un en güvenli uygulama olacağını vurgulamıştı.

Başkan Trump, 31 Temmuz tarihinde TikTok'un ABD'de faaliyet göstermesini yasaklayacağını ve bu yasağın en erken 1 Ağustos tarihinde uygulanacağını ifade etmişti. Trump, ayrıca TikTok'un ABD şirketlerine satılmasını desteklemeyeceğini ima etmişti. Microsoft'un TikTok'un ABD'deki ofisini satın alabileceği yönündeki haberler ise ABD medyasına yansımıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin 30 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Çin hükümetinin her zaman girişimcilerin yasal faaliyetlerde bulunmasından yana olduğunu belirtmişti. Wang, ABD'nin hiç kanıt olmadan Çinli şirketleri tehdit ederek mahkum etmesinin, ABD'nin adalet ve özgürlük konusundaki ikiyüzlülüğünü gösterdiğini dile getirmişti. Bu hareketin Dünya Ticaret Örgütü'nün açıklık, şeffaflık ve ayrımcılıkla mücadele ilkesini ihlal ettiğini söyleyen Wang, bunun Amerikan halkının ve işletmelerinin çıkarlarına da zarar vereceğini vurgulamıştı.