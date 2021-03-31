TikTok'un 'nefessiz kalma challenge'ı 12 yaşındaki çocuğun sonu oldu - Son Dakika

TikTok'un 'nefessiz kalma challenge'ı 12 yaşındaki çocuğun sonu oldu

31.03.2021 10:39

Sosyal medya platformu TikTok'taki 'nefessiz kalma challenge'ı can almaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda önce İtalya'da sonra Pakistan'da bu yüzden ölümler yaşanırken, 'challenge'ın son kurbanı ise ABD'deki 12 yaşındaki çocuk oldu. Acılı aile çocuklarının bu akım için ayakkabı bağcığı kullanmış olduğundan şüpheleniyor.

ABD'nin Colorado eyaletinde yaşayan 12 yaşındaki Joshua Haileyesus isimli çocuk, TikTok'ta popüler olan 'nefessiz kalma challenge' yüzünden hayatını kaybetti.

CANSIZ BEDENİ BANYODA BULUNDU

Bu akımı denerken ölen Joshua Haileyesus'un cansız bendeni ikiz kardeşi tarafından banyoda bulundu. 'Nefessiz kalma challenge'ı kapsamında bayılana kadar nefesini kesen gencin beyin ölümünün gerçekleştiği açıklandı.

AYAKKABI BAĞCIĞI İLE BOĞMUŞ OLABİLİR

Ülke basınına konuşan acılı aile, çocuklarının meydan okumanın bir parçası olarak kendisini bir ayakkabı bağıyla boğmaya çalıştığını düşündüklerini açıkladı.

CAN ALMAYA DEVAM EDİYOR

Pek çok genç Facebook, Twitter ve TikTok hesaplarının popülerliğini arttırmak için birbirinden farklı yöntemlere baş vuruyor. Ancak, bazı durumlarda internette popüler olmaya çalışmanın sonucu ölümle bitiyor. Nefessiz kalma akımı ise şimdiye kadar İtalya, Pakistan ve ABD'de can almış durumda.

TikTok'un 'nefessiz kalma challenge'ı 12 yaşındaki çocuğun sonu oldu

Tiktok, ABD, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya TikTok'un 'nefessiz kalma challenge'ı 12 yaşındaki çocuğun sonu oldu - Son Dakika Dünya


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali istemiyle yapılan başvuru reddedildi Son Dakika: HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali istemiyle yapılan başvuru reddedildi 15 milyon abonesi bulunan Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı 15 milyon abonesi bulunan Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı Ölümden kaçmaya çalışsa da başaramadı! Ölümden kaçmaya çalışsa da başaramadı! "Düğünümüze neden geldin" cinayeti kamerada ABD'li oyuncu Sharon Stone'dan çok konuşulacak itiraf: Büyükannem kapıyı kilitler büyükbabam bizi istismar ederdi ABD'li oyuncu Sharon Stone'dan çok konuşulacak itiraf: Büyükannem kapıyı kilitler büyükbabam bizi istismar ederdi Vicdansız anne, zorla evlendirmek istediği 15 yaşındaki kızını böyle tehdit etti: Seni dağa götürüp öldürmek lazım Vicdansız anne, zorla evlendirmek istediği 15 yaşındaki kızını böyle tehdit etti: Seni dağa götürüp öldürmek lazım Mert Müldür: Git Hollanda ve Norveç'i yen, sonra Letonya ile 3-3 berabere kal Mert Müldür: Git Hollanda ve Norveç'i yen, sonra Letonya ile 3-3 berabere kal Ekrem İmamoğlu'ndan 2023 seçimleri için çok iddialı sözler: 2 sene sonra bu memleketi Millet İttifakı yönetecek Ekrem İmamoğlu'ndan 2023 seçimleri için çok iddialı sözler: 2 sene sonra bu memleketi Millet İttifakı yönetecek 'Yufkacı Muammer'e kaçan iki eltiden biri evine dönme kararı aldı 'Yufkacı Muammer'e kaçan iki eltiden biri evine dönme kararı aldı
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı         
10:31
İkinci el araç alım satımına vergi geliyor İkinci el araç alım satımına vergi geliyor         
10:10
48 yaşındaki belediye başkanı 48 yaşındaki belediye başkanı "Sıram geldi" diyerek başhekimi makamına çağırıp aşı yaptırdı         
09:55
25 saniyede lüks otomobilin 50 bin liralık farlarını çaldılar 25 saniyede lüks otomobilin 50 bin liralık farlarını çaldılar         
09:22
Berdan Mardini ve Fatoş Mardini 11 yıllık evliliğini bitirdi Berdan Mardini ve Fatoş Mardini 11 yıllık evliliğini bitirdi         
08:37
Türkiye'den ABD'ye Türkiye'den ABD'ye "Soykırım" uyarısı: Bu adımı atmanız halinde karşılık vereceğiz         
08:02
Dusco Tosic'in eşi Jelena Karleusa'yı aldattığı iddia edildi Dusco Tosic'in eşi Jelena Karleusa'yı aldattığı iddia edildi         
00:35
Yine Esra Erol yine hayrete düşüren olay! Bu kez ahlaksız itiraf programa damga vurdu Yine Esra Erol yine hayrete düşüren olay! Bu kez ahlaksız itiraf programa damga vurdu         
00:03
16 yaşındaki genç kız, 2 yıl boyunca şantajla 13 kişinin cinsel istismarına uğradı 16 yaşındaki genç kız, 2 yıl boyunca şantajla 13 kişinin cinsel istismarına uğradı         
22:37
Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı         
18:44
16 yaşındaki genç kız, 5 katlı binanın çatısından atlayarak yaşamına son verdi 16 yaşındaki genç kız, 5 katlı binanın çatısından atlayarak yaşamına son verdi         
17:15
Son Dakika! Bakan Koca: Teravih namazları yasak olmayacak Son Dakika! Bakan Koca: Teravih namazları yasak olmayacak         
16:35
Yayalara öncelik vermek için düzenlenen kırmızı çizgi etkinliğine katılan kaymakam ezilmekten son anda kurtuldu Yayalara öncelik vermek için düzenlenen kırmızı çizgi etkinliğine katılan kaymakam ezilmekten son anda kurtuldu         
16:14
"Adnan gelmezse soyunacağım" diyerek otelde çırılçıplak kalan kadın, 6 ay hapis cezası aldı         
14:41
Sıkı bir diyete giren İclal Aydın, 3 ayda iğne ipliğe döndü Sıkı bir diyete giren İclal Aydın, 3 ayda iğne ipliğe döndü         
13:38
Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak         
11:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2021 10:54:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TikTok'un 'nefessiz kalma challenge'ı 12 yaşındaki çocuğun sonu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei