TikTok'un 'nefessiz kalma challenge'ı 12 yaşındaki çocuğun sonu oldu

ABD'nin Colorado eyaletinde yaşayan 12 yaşındaki Joshua Haileyesus isimli çocuk, TikTok'ta popüler olan 'nefessiz kalma challenge' yüzünden hayatını kaybetti.

CANSIZ BEDENİ BANYODA BULUNDU

Bu akımı denerken ölen Joshua Haileyesus'un cansız bendeni ikiz kardeşi tarafından banyoda bulundu. 'Nefessiz kalma challenge'ı kapsamında bayılana kadar nefesini kesen gencin beyin ölümünün gerçekleştiği açıklandı.

AYAKKABI BAĞCIĞI İLE BOĞMUŞ OLABİLİR

Ülke basınına konuşan acılı aile, çocuklarının meydan okumanın bir parçası olarak kendisini bir ayakkabı bağıyla boğmaya çalıştığını düşündüklerini açıkladı.

CAN ALMAYA DEVAM EDİYOR

Pek çok genç Facebook, Twitter ve TikTok hesaplarının popülerliğini arttırmak için birbirinden farklı yöntemlere baş vuruyor. Ancak, bazı durumlarda internette popüler olmaya çalışmanın sonucu ölümle bitiyor. Nefessiz kalma akımı ise şimdiye kadar İtalya, Pakistan ve ABD'de can almış durumda.