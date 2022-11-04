TikTok radikal bir kararla gizlilik politikasını değiştirdi! Kullanıcı verilerini çalışanlar görebilecek - Son Dakika
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TikTok radikal bir kararla gizlilik politikasını değiştirdi! Kullanıcı verilerini çalışanlar görebilecek

04.11.2022 12:05

Radikal bir kararla gizlilik politikasını değiştiren TikTok büyük eleştiri topladı, Avrupa'da bulunan kullanıcıların verilerine artık Çin, Brezilya, Kanada, İsrail, Malezya, Singapur, Filipinler, Güney Kore, ABD dahil olmak üzere birden fazla ülkelerdeki çalışanlar erişebilecek.

Popüler kısa video paylaşım platformu TikTok, yeni bir güvenlik politikasıyla tartışma konusu haline geldi. Veri erişilebilirliğiyle ilgili gizlilik politikasının radikal şekilde değiştiren platform, Avrupa dışındaki çalışanların AB ve İngiltere'deki verilere erişmesine izin verecek.

TİKTOK'UN YENİ VERİ GİZLİLİK POLİTİKASI AB VERİLERİNE ERİŞİM SAĞLIYOR

Çinli sosyal medya uygulaması TikTok, son yıllarda veri gizliliği konusunda büyük eleştiriler aldı. Kullanıcı verilerinin bulunduğu ülkede veya bölgede saklandığını belirten TikTok, veri erişilebilirliğine dair çarpıcı değişikliklere gidiyor.

TikTok gizlilik politikasını değiştirdi! artık kullanıcı verilerini çalışanlar görebilecek!

Şirket, daha eğlenceli ve daha güvenli bir ortam için kullanıcı verilerine erişimin açılacağını söyledi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TikTok Avrupa Gizlilik Başkanı Elaine Fox, bu kararın Avrupa Birliği, Birleşik Krallık ve İsviçre'yi etkileyeceğini belirtti. Türkiye'deki verilerin gizliliği ise şimdilik belirsiz.

Çin, Brezilya, Kanada, İsrail, Malezya, Singapur, Filipinler, Güney Kore, ABD dahil olmak üzere birden fazla ülkelerdeki çalışanlar, Avrupa'da bulunan kullanıcılarla ilgili verilere erişebilecek. TikTok Avrupa kullanıcı verilerinin ABD ve Singapur'daki sunucularda saklandığını da belirtmek gerekiyor.

Gizlilik Başkanı Fox, TikTok'un veri uygulamalarının şeffaf bir şekilde gerçekleştirileceğinin altını çizdi. "İnsanlara, süreçlere ve teknolojiye yaptığımız yatırımlara odaklanan güncellemeler sayesinde topluluğumuzla güven kazanmak için çalışacağız" dedi.

TikTok gizlilik politikasını değiştirdi! artık kullanıcı verilerini çalışanlar görebilecek!

Tüm zamanların en büyük sosyal medya hizmetlerinden biri haline gelen TikTok, dünya çapında aylık 1 milyardan fazla kullanıcıya sahip. Ayrıca Z kuşağı arasında oldukça favori bir uygulama olduğunu da belirtelim.

Kaynak: Shiftdelete
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Son Dakika Teknoloji TikTok radikal bir kararla gizlilik politikasını değiştirdi! Kullanıcı verilerini çalışanlar görebilecek - Son Dakika

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