TikTok kullanıcı verileri çalındı mı? Açıklama geldi

Kısa video uygulaması TikTok bir süredir veri ihlali iddialarıyla karşı karşıya. İnternetteki bazı popüler forumlarda Çinli mesajlaşma uygulaması WeChat ve TikTok'a ait olduğu iddia edilen kullanıcı verileri paylaşıldı. TikTok ise asılsız olduğunu söyleyerek bu iddiaları yalanladı.

TikTok veri ihlali yaşamadığını söylüyor

Bloomberg'de yer alan habere göre TikTok kullanıcıları verilerine ilişkin ekran görüntüleri internete düştü. Bu ekran görüntülerinin Türkiye, ABD, Almanya, Çin ve İngiltere gibi birden fazla ülkeden 2 milyar kullanıcı kaydını (e-posta, telefon numarası, profil fotoğrafı) içerdiği iddia edildi.

Same with "sys_user_202209032248.csv": pic.twitter.com/KBf2PgBcCx — Troy Hunt (@troyhunt) September 5, 2022

İddiaya göre TikTok, hesap verilerini Alibaba Cloud sunucularında saklıyor. Kullanıcı verilerinin arka uç kaynak kodlarındaki bir sızıntıdan kaynaklandığı düşünülüyor. Ancak güvenlik araştırmacıları, bu verilerin bir kısmının halka açık verilerden oluştuğunu da tespit etti.

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TikTok'un çatı şirketi ByteDance'dan gelen açıklamada ise kapsamlı bir soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. Güvenlik ihlaline ilişkin bilgilerin yanıltıcı olduğunu dile getiren TikTok, "Güvenlik ekibimiz bunu araştırdı ve söz konusu kodun TikTok'un arka uç kaynak koduyla tamamen ilgisiz olduğunu belirledi" dedi.

Daha önce Microsoft tarafından ortaya çıkarılan bir güvenlik ihlali, "saldırganların kullanıcı hesaplarına tek bir tıklamayla erişmelerini sağlayacak verileri" ortaya çıkarıyordu. Fakat şirket, bu ihlalin farkında olduğunu ve kısa sürede kapattığını söyledi.

Tüm dünyada hızla yayılan TikTok, bir süredir ABD siyasetinde de gündeminde. ABD Federal İletişim Komisyonu, Apple ve Google'dan TikTok'u uygulama mağazalarından kaldırmalarını istedi. Ek olarak TikTok'un ABD kullanıcılarından topladığı 'çok büyük hassas veri hazinelerine' işaret etti.

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