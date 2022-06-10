TikTok videosu çeken çocuk, kazara kendini vurdu - Son Dakika
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TikTok videosu çeken çocuk, kazara kendini vurdu

10.06.2022 16:06

Tekirdağ'da dedesinin silahını alan 13 yaşındaki çocuk, boş bir apartmanın önünde TikTok videosu çekmek isterken, kazara kendini vurdu. Göğsünden yaralanan çocuk kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Kapaklı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Bedirhan Sokak'ta edinilen bilgiye göre, dedesine ait silahı alan N.Y. (13) arkadaşı ile birlikte apartman önünde TikTok videosu çekmek istedi.

GÖĞSÜNDEN YARALANDI

Bu esnada silahın dolu olduğunu fark etmeyen N.Y., silahın ateş alması sonucu göğsünden yaralandı. Civardakilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalesinin ardından N.Y.'yi Çorlu Devlet Hastanesine sevk etti.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Göğsünden yaralanan N.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve TikTok videosu çekmek için silahla oynadığı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa TikTok videosu çeken çocuk, kazara kendini vurdu - Son Dakika

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