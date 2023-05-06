TikTok videosu çekerken su kanalına atlayan Suriyeli genç yaşamını yitirdi - Son Dakika
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TikTok videosu çekerken su kanalına atlayan Suriyeli genç yaşamını yitirdi

06.05.2023 23:20

Mardin'de sosyal medya videosu çekmek isteyen 20 yaşındaki genç, atladığı su kanalının zeminine başının çarpması sonucu hayatını kaybetti. O anlar hayatını kaybeden gencin 8 yaşındaki kız kardeşi tarafından cep telefonundaki TikTok uygulamasıyla görüntüledi.

Derik ilçesine bağlı Kırsal Dumluca Mahallesi'nde sosyal medya uygulaması TikTok videosu çekmek için bölgeden geçen su kanalına atlayan Suriye uyruklu Lueyna El Hüseyni, başını kanalın tabanına çarparak bir süre suda hareketsiz ilerledi.

KIZ KARDEŞİ CEP TELEFONUYLA KAYDETTİ

Bu sırada ismi öğrenilemeyen 8 yaşındaki kız kardeşi de o anları cep telefonundaki TikTok uygulamasıyla görüntüledi. Ağabeyinin suda hareketsiz şekilde ilerlediğini fark eden kardeşi, çevredekilere haber verdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sudan çıkarılan Hüseyni'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Hüseyni'nin cansız bedeni, otopsi için Derik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

TikTok videosu çekerken su kanalına atlayan Suriyeli genç hayatını kaybetti
TikTok videosu çekerken su kanalına atlayan Suriyeli genç hayatını kaybetti
Kaynak: DHA
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El Hüseyni, Suriye, Derik, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam TikTok videosu çekerken su kanalına atlayan Suriyeli genç yaşamını yitirdi - Son Dakika


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