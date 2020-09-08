TikTok, yaygın biçimde paylaşılan intihar videosunu kaldırmaya çalışıyor - Son Dakika
BBC

TikTok, yaygın biçimde paylaşılan intihar videosunu kaldırmaya çalışıyor

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından TikTok, platformda çokça paylaşılan, intihar eden bir kişinin yer aldığı videoları kaldırmaya çalışıyor.

TikTok, yaygın biçimde paylaşılan intihar videosunu kaldırmaya çalışıyor, System.String[]

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından TikTok, platformda çokça paylaşılan, intihar eden bir kişinin yer aldığı videoları kaldırmaya çalışıyor.

Platformda birkaç gündür paylaşılan video Facebook'tan dolaşıma girdi ve Instagram'da da paylaşıldı.

Özellikle gençlerin çok yaygın kullandığı uygulamada yer alan bu vídeo yüzünden pek çok gencin travma yaşadığını bildiren TikTok, aynı videoyu tekrar tekrar yükleyen hesapları da yasaklayacağını duyurdu.

TikTok ve Facebook'tan açıklama

TikTok adına açıklama yapan yetkili, "Sistemlerimiz, intiharı sergileyen, öven, yücelten veya intihara teşvik eden içeriğe karşı politikalarımızı ihlal ettiği için bu klipleri otomatik olarak algılayıp işaretliyor" dedi.

Facebook ise BBC'ye yaptığı açıklamada benzeri ifadeler kullanarak, "Orijinal videoyu Facebook'tan geçen ay, yayınlandığı gün kaldırdık. O günden bu yana tüm yüklemeleri kaldırmak için otomasyon teknolojisini kullanıyoruz" dedi.





"Kızımda travma sonrası stres bozukluğu olabilir"

İskoçya'nın Edinburgh kentinde videoyu izleyen 14 yaşındaki bir kız çocuğunun ailesi BBC'ye, kızlarının travma sonrası stres bozukluğu yaşıyor olabileceğini dile getirdi.

Aile kızlarının videoyu TikTok'ta "Sizin için öneriler" kısmında karşısına çıktıktan sonra izlediğini belirtti.

Kızın annesi, "Daha önce trol videoları ve iğrenç şeyler de duydum ama bu her şeyin üstündeydi. Polisi aradım ama bana interneti denetlemenin onların işi olmadığını söylediler. Kızım şok halindeydi, hala şokta ve aylarca bu videonun etkisi altında kalabilir" dedi.

Anne olayın ardından, kızının karanlıkta uyuyamadığını ve gördüğü görüntüleri yeniden yaşamaya devam ettiğini ekledi.

Ayrıca söz konusu intihar videosunun bazı kullanıcılar tarafından kedi videolarının ardına gizlenerek paylaşıldığı da bildirildi.

TikTok'un algoritması, kullanıcılara takip etmedikleri kişilerden gelen videoları da öneriyor.

Öte yandan Facebook Live'ın hayata geçirildiği 2015 yılından bu yana birçok kere intiharların canlı yayında yapıldığı biliniyor.

Instagram'ın da sahibi olan Facebook, intihar ve kendi kendine zarar vermenin duygusal olarak çarpıcı hale getirildiği bir platforma dönüştüğü yönünde eleştirilerin de odağı oldu.

Sosyal Medya, Instagram, Facebook, İntihar, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 19:42

Son Dakika Dünya TikTok, yaygın biçimde paylaşılan intihar videosunu kaldırmaya çalışıyor - Son Dakika Dünya

BBC
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