Üye Girişi
TikTok'ta yeni akım haline gelen "süt kasası" videoları yasaklandı - Son Dakika

TikTok'ta yeni akım haline gelen "süt kasası" videoları yasaklandı

01.09.2021 21:39

Popüler sosyal medya uygulaması TikTok'ta süt kasalarını üst üste dizerek üzerinden atlama üzerine kurulu olan akım yasaklandı. Oldukça tehlikeli olan ve daha önce sakatlıklara da yol açan bu tür videolar artık başkalarını özendirmemek adına hemen kaldırılacak.

Çin merkezli sosyal medya uygulaması TikTok'un ülkemiz de dahil olmak üzere dünyada milyonlarca kullanıcısı bulunuyor. Uygulamada bir video çok popüler hale geldiğinde, bir akıma dönüşerek binlerce kişi tarafından taklit edilmeye başlanıyor.

ÜST ÜSTE DİZEREK ÜZERİNDEN GEÇMEYE ÇALIŞIYORLAR

Son zamanlarda popüler olan "Milk Crate Challenge" akımında ise kullanıcılar, süt kasalarını üst üste dizdikten sonra üzerinden atlayarak geçmeye çalışıyor. Çok da sağlam olmayan kasaların üzerinden pek çok kişi düşerken, bazen bu durum sakatlıklara da gebe olarak sonu hastanede bitebiliyor.

TİKTOK'TAN "SÜT KASASI" AKIMINA YASAK

Söz konusu akımın gittikçe popülerleşerek tehlikeli bir hal almasına TikTok'tan müdahale geldi. Uygulamanın sözcüsü olan Fast Company, artık bu akımla ilgili çekilecek olan videoların platformdan kaldırılacağını duyurdu.

TikTok'ta yeni akım haline gelen süt kasası videoları yasaklandı

Tiktok, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji TikTok'ta yeni akım haline gelen 'süt kasası' videoları yasaklandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Simge Sağın derin dekolteli elbiseyle tüm gözleri üzerine topladı 21:00 Simge Sağın derin dekolteli elbiseyle tüm gözleri üzerine topladı Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil, Hollanda ekibi Amsterdam Gençlerbirliği'nin yeni kalecisi oldu 20:57 Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil, Hollanda ekibi Amsterdam Gençlerbirliği'nin yeni kalecisi oldu Milli Takım liderliği korumak için sahada! Türkiye-Karadağ maçı başladı 20:26 Milli Takım liderliği korumak için sahada! Türkiye-Karadağ maçı başladı
Son Dakika! Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden sığınmacı kararı: Ankara geçici koruma kaydına kapatıldı 19:11 Son Dakika! Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden sığınmacı kararı: Ankara geçici koruma kaydına kapatıldı Takım elbisesi ile simit satan adam, günlük 500 lira kazanıyor 18:09 Takım elbisesi ile simit satan adam, günlük 500 lira kazanıyor Moda devinin defilesi yarıda kesildi! Bir anda bastıran dolu, mankenleri zorda bıraktı 17:22 Moda devinin defilesi yarıda kesildi! Bir anda bastıran dolu, mankenleri zorda bıraktı
Kayınbiraderine cinsel istismarda bulunan İsa Akman, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı 16:31 Kayınbiraderine cinsel istismarda bulunan İsa Akman, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı Havuza haşema ile girmek isteyen kadın, site yöneticisi tarafından engellendi 16:09 Havuza haşema ile girmek isteyen kadın, site yöneticisi tarafından engellendi

Son Dakika Haberleri
18:46 Avrupa'nın 5 büyük liginin transfer döneminin kapanmasıyla 20 yıldız futbolcu boşa çıktı
18:32 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay yeni hizmet binasında konuştu: Yargı reformunda çalışmalar hızlanacak
18:22 Son Dakika: Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca: Yeni bir anayasa hazırlanmasını biz de destekliyoruz
18:07 Yıllarca çalışıp biriktiği parayı dolandırıcıların tek telefonuyla kaptırdı
18:00 Filip Kostic'in Lazio'ya transferi yanlış mail adresi sebebiyle iptal oldu
17:51 Cinnet geçiren babaları tarafından öldürülen 3 kız kardeş, yan yana toprağa verildi
17:49 Haluk Levent koronavirüse yakalandı! Video ile sevenlerine duyurdu
17:29 İzmir-Çanakkale yolunda yaşanan kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralı
17:26 Adana Demirspor'un yeni hocası Vincenzo Montella oldu
17:08 Taciz suçlamalarıyla tutuklanan futbolcu Benjamin Mendy, ünlülerin kaldığı özel alanda kalamayınca sinir krizi geçirdi
MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya Bodrum pozlarıyla yıktı geçti MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya Bodrum pozlarıyla yıktı geçti         
21:13
Velilerin bile ağzı açık kaldı! Okul açılışında dansöz kıyafetiyle göbek atan kadın öğretmene soruşturma Velilerin bile ağzı açık kaldı! Okul açılışında dansöz kıyafetiyle göbek atan kadın öğretmene soruşturma         
20:57
Orman yangınları neden çıktı? Bakan Pakdemirli merak edilenleri yanıtladı Orman yangınları neden çıktı? Bakan Pakdemirli merak edilenleri yanıtladı         
20:57
Son Dakika: Türkiye'de 1 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 290 kişi vefat etti, 23 bin 946 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 1 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 290 kişi vefat etti, 23 bin 946 yeni vaka tespit edildi         
20:01
Oğullarının sünnet düğününde şeker yerine çam fidesi dağıttılar Oğullarının sünnet düğününde şeker yerine çam fidesi dağıttılar         
18:49
Elektrik direğindeki kabloları kesen kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti Elektrik direğindeki kabloları kesen kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti         
18:04
Çocuğunun beline ip bağlayıp gezdirdi, görüntüler tepki çekti Çocuğunun beline ip bağlayıp gezdirdi, görüntüler tepki çekti         
17:17
En büyük yatırımlardan biri olacak Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattının açılmasına günler kaldı En büyük yatırımlardan biri olacak Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattının açılmasına günler kaldı         
16:21
Son dakika: 3 kızını silahla vurup öldüren imamın, cinayetlerden önce bütün mallarını kardeşinin üzerine geçirdiği öne sürüldü Son dakika: 3 kızını silahla vurup öldüren imamın, cinayetlerden önce bütün mallarını kardeşinin üzerine geçirdiği öne sürüldü         
15:45
Wanda Icardi'nin havuz başından yaptığı paylaşım ortalığı salladı! 20 dakikada beğeni ve yorum yağdı Wanda Icardi'nin havuz başından yaptığı paylaşım ortalığı salladı! 20 dakikada beğeni ve yorum yağdı         
15:22
Markette kız çocuğunu taciz eden adam 10 yıl hapis cezası aldı! Kendini Markette kız çocuğunu taciz eden adam 10 yıl hapis cezası aldı! Kendini "Sadece sevdim" sözleriyle savundu         
15:19
CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan, başörtülü kadın ile anısı tepki çekti: Benim bebeğim yok, yardımcı olabilir misiniz CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan, başörtülü kadın ile anısı tepki çekti: Benim bebeğim yok, yardımcı olabilir misiniz         
14:19
Yapım şirketine baskı yapmış! Özcan Deniz, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisine rol alacağı projede iş ayarladı Yapım şirketine baskı yapmış! Özcan Deniz, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisine rol alacağı projede iş ayarladı         
13:48
Hikmetyar, Erdoğan'la olan fotoğrafı hakkında konuştu: Muhalefet istismar etti Hikmetyar, Erdoğan'la olan fotoğrafı hakkında konuştu: Muhalefet istismar etti         
11:15
Çalışanına tecavüz eden patronun sözleri şaşkınlık yarattı! 'Vegas'ta olan Vegas'ta kalır' demiş! Çalışanına tecavüz eden patronun sözleri şaşkınlık yarattı! 'Vegas'ta olan Vegas'ta kalır' demiş!         
11:00
Survivor Ayşe'den ortalığı karıştıracak itiraf: Adada öpüşenler vardı Survivor Ayşe'den ortalığı karıştıracak itiraf: Adada öpüşenler vardı         
09:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2021 22:03:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TikTok'ta yeni akım haline gelen "süt kasası" videoları yasaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement