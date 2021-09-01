Çin merkezli sosyal medya uygulaması TikTok'un ülkemiz de dahil olmak üzere dünyada milyonlarca kullanıcısı bulunuyor. Uygulamada bir video çok popüler hale geldiğinde, bir akıma dönüşerek binlerce kişi tarafından taklit edilmeye başlanıyor.
Son zamanlarda popüler olan "Milk Crate Challenge" akımında ise kullanıcılar, süt kasalarını üst üste dizdikten sonra üzerinden atlayarak geçmeye çalışıyor. Çok da sağlam olmayan kasaların üzerinden pek çok kişi düşerken, bazen bu durum sakatlıklara da gebe olarak sonu hastanede bitebiliyor.
Söz konusu akımın gittikçe popülerleşerek tehlikeli bir hal almasına TikTok'tan müdahale geldi. Uygulamanın sözcüsü olan Fast Company, artık bu akımla ilgili çekilecek olan videoların platformdan kaldırılacağını duyurdu.
Son Dakika › Teknoloji › TikTok'ta yeni akım haline gelen 'süt kasası' videoları yasaklandı - Son Dakika