TikTok, yeni bir arayüzü test ediyor!

Popüler sosyal medya platformu TikTok, kullanıcıların rahatlığı için çeşitli özellikler test ediyor. Bunlardan biri de kullanıcıların, dikkatleri dağılmadan video izleyebilmelerini sağlamak için geliyor. Platform yeni özelliğiyle, videolardaki düğmelerde ve metinlerden kurtulmanıza yardımcı oluyor. 'Clear mode' adı verilen bu özelliği şu anda sınırlı kişi test ediyor.

TikTok, kullanıcılara daha temiz bir arayüz sağlayacak

Yeni özelliği ilk olarak bir Twitter kullanıcısı fark etti. Sonrasından ise sosyal medya danışmanı Matt Navarra, özelliğin test edildiğini doğruladı. Kullanıcılara daha temiz bir arayüz sağlayan TikTok 'Temizle modu' düğmesi bazı kullanıcılarda etkin halde. Özellik, uygulamada içerik görüntülerken ekrandaki yazıları ve diğer düğmeleri ortadan kaldırıyor.

TikTok is testing 'Clear Mode' for a distraction-free viewing experience https://t.co/HmEur1qfDa pic.twitter.com/jAIUC6vFse — Matt Navarra (@MattNavarra) May 26, 2022

Özellik sayesinde bazı durumlarda, beğeni, yorum ve paylaşım düğmelerinden dahi kurtulabilmeniz mümkün. Sınırlı testin bir parçası olan kullanıcılar, ekrana dokunup basılı tuttuklarında seçeneği görecek. Bunu yaptığınızda, menüdeki 'Favorilere ekle' düğmesinin altında 'Temizle modu' ayarı yer alacak.

TikTok normalde ekranda çok fazla düğmeye sahip. Yeni özellik, tamamen kullanıma sunulduğunda, ekrandaki dağınıklıktan kurtulmak ve yalnızca içeriğe odaklanmak isteyenler için oldukça etkili olacak. Bununla birlikte şirket, izleme deneyimini daha keyifli hale getirecek.

TikTok Temizle modu, kullanıcı adlarının ve alt yazıların bir videonun önemli kısımlarını kapsadığı durumlarda da yararlı olabilir. Şirket, özelliği ne zaman daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunacağı hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

Birçok değişikliği test eden şirketin yakın zamanda HTML5 oyunlarına da fazlasıyla yatırım yaptığı ortaya çıktı. Görünüşe göre TikTok, içerik üreticilerinin izleyicilerle etkileşim kurmasını sağlayacak bir canlı mobil oyun özelliği üzerinde çalışıyor. Ayrıca kullanıcıların uygunsuz ya da alakasız olduğunu düşündükleri yorumları beğenmeme düğmesiyle tanımlamalarını sağlayacak bir özelliği de test ediyor.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu özelliğin nasıl bir katkısı olacak? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!