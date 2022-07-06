TikTok yeni krizle karşı karşıya! 9 yaşındaki kızın ölmesi sonrası yaptırım uygulanabilir - Son Dakika
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TikTok yeni krizle karşı karşıya! 9 yaşındaki kızın ölmesi sonrası yaptırım uygulanabilir

06.07.2022 18:41

Kısa video platformu TikTok'a challenge videosu çekerken yaşamını yitiren 9 yaşında bir kız çocuğu yüzünden yaptırım uygulanabilir. Küçük kızın "blackout challenge" yaparken boğulduğunu öne süren aile, TikTok'a dava açtıklarını söyledi.

Popüler kısa video uygulaması TikTok'taki challenge'lar yüzünden bir kişi daha hayatını kaybetti. 9 yaşındaki Arriani Jaileen Arroyo'nun video çekerken kendini boğarak öldürdüğü iddia edildi. Baba Heriberto Arroyo, odaya girdiğinde çocuğun hareketsiz olduğunu ve TikTok videosu çektiğini bildirdi.

13 YAŞIN ALTINDAKİ KİŞİLERİN TİKTOK KULLANMASI YASAK AMA...

TikTok'a açılan son davada, bazı kuralların göz ardı edildiği söylendi. Örneğin, yasalar gereği 13 yaşın altındaki kişilerin TikTok kullanması yasak. Fakat son zamanlarda yaşanan ölümlerin tamamındaki çocuklar 13 yaşından küçüktü.

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Ayrıca platform algoritmasının 'blackout challenge' videolarını kasıtlı olarak ön plana çıkardığını söyleyen aile, çocuklarının bu challenge'ı denerken hayatını kaybettiğine inanıyor. Dava dosyasında şu ifadelere yer verildi:

"TikTok, Blackout Challenge videolarının özellikle küratörlüğünü yaptı ve bilincini kaybedene kadar kendilerini boğan kullanıcıların yer aldığı videoların küçük çocuklar için uygun olduğunu belirledi."

"AİLE ODAKLI BİR SOSYAL MEDYA UYGULAMASI FALAN DEĞİL"

Dava dosyasına göre TikTok, genç kullanıcıları sosyal medya kullanmaya ve dikkatlerini daha fazla çekebilecek şekilde tasarlanmış videolar izlemeye yönlendiriyor. 9 yaşındaki kızın babası, TikTok'un aile odaklı bir sosyal medya uygulaması olarak lanse edildiğini, gerçekte ise tam tersi olduğunu söyledi. Trajik bir olay olmasına rağmen, bu, TikTok videosu çekerken ölen ilk çocuk değil. Daha önce yine 'blackout challenge' yapmaya çalışırken kendini boğan 13 yaşın altında çocuklar olduğunu görmüştük. Bu çocuklar için de ayrı davalar açıldığını hatırlatalım.

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Kaynak: Shiftdelete

Baba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TikTok yeni krizle karşı karşıya! 9 yaşındaki kızın ölmesi sonrası yaptırım uygulanabilir - Son Dakika

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SON DAKİKA: TikTok yeni krizle karşı karşıya! 9 yaşındaki kızın ölmesi sonrası yaptırım uygulanabilir - Son Dakika
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