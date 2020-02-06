Tiktoker'ı 'reklam filminde oynatacağız' deyip darp ettiler - Son Dakika

Antalya'da reklam filmi çekeceğiz bahanesiyle iki kişi tarafından ormanlık alana götürülen sosyal medya fenomeni 'Ares Özdemir, öldüresiye dövüldü. Yoğun bakıma alınan 19 yaşındaki Ares'in durumunun ağır olduğu belirten annesi Sultan Kızılay, "Oğlumun kafası açılmış, beyin kanaması geçirmiş, öldü diye yere atmışlar" dedi.



Olay, geçtiğimiz 4 Şubat Salı günü Kepez ilçesindeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir sosyal medyada çektiği videolarda 'Ares Özdemir' adını kullanan Şeyhmus Özdemir, Diyabakır'daki annesini arayarak 'reklam filmi çekmek için beni ajans çağırdı. Bugün sözleşme imzalayacağız' dedi. Ardından iki kişiyle bir kafede buluşan Ares, iddiaya göre yine aynı kişilerce arabayla ormanlık alana götürülüp darp edildi. Genç fenomen Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesine kaldırıldı. Tedaviye alınan gencin birçok yerinde kırıklar olduğu belirtildi. İhbarın ardından araştırma başlatan polis, sosyal medya fenomenini darp ettiği iddia edilen V.E. ve K.E.'yi gözaltına aldı. Şüpheli baba ve oğul çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



"Reklam filmi çekmek için aradılar anne"



Diyabarkır'dan gelerek oğlunun başında bekleyen anne Sultan Kızılay, olay günü oğluyla konuştuğunu belirterek, "Reklam filmi çekmek için aradılar. Sözleşme yapacağız' dedi. Heyecanlıydı. 'Anne bana dua et' diyordu. Tiktok çekiyorlar, çocuktur, onun heyecanıdır diye pek önemsemedim. Saat 19.00 gibi aradım telefonu kapalıydı. Daha önce bir çocuk daha kaybettim. Evlat acısının ne olduğunu çok iyi bilirim" dedi.



Oğlunun yoğun bakımda olduğunu sosyal medyadan öğrendi



Oğlunun yoğun bakımda olduğunu sosyal medyadan öğrendiğini ifade eden Kızılay, "Arkadaş gruplarında yoğun bakımda olduğunun yazısını gördüm. Şaka zannettim. İçime kurt düştü, arkadaşlarını aradım ve doğru olduğunu öğrendim" diye konuştu.



"Öldü diye yere atmışlar"



Oğlunun durumunun kritik olduğunu da aktaran Kızılay, "Ares'le bir kafede oturmuşlar, arkadaşları da varmış. 'Gel gidelim, seninle sözleşme yapalım' demişler. Çocuğumu alıyorlar arabaya, arkadaşlarını 'gizlilik sözleşmesi var' diyerek almıyorlar. Önce yemeğe götüreceğiz dediklerinde, arkadaşları şüpheleniyor ama Ares de arkadaşlarına 'benim işime karışmayın' diyor. Daha sonra götürüyorlar dağlık ya da ormanlık alana ve dövmüşler. Oğlumun kafası açılmış, beyin kanaması geçirmiş, öldü diye yere atmışlar. Arabanın bagajına koymuşlar. Sonra çocuk kendine gelmiş. Sonra çocuğu hastaneye getirmişler ve teslim olmuşlar" ifadelerini kullandı.



Kızılay, hukuki süreci sonuna kadar takip edeceğini de sözlerine ekledi. - ANTALYA