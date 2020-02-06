Tiktoker'ı 'reklam filminde oynatacağız' deyip darp ettiler - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tiktoker'ı 'reklam filminde oynatacağız' deyip darp ettiler - Son Dakika

Tiktoker'ı 'reklam filminde oynatacağız' deyip darp ettiler

6 saat önce

Antalya'da reklam filmi çekeceğiz bahanesiyle iki kişi tarafından ormanlık alana götürülen sosyal medya fenomeni 'Ares Özdemir, öldüresiye dövüldü.

Tiktoker'ı 'reklam filminde oynatacağız' deyip darp ettiler, System.String[]

Antalya'da reklam filmi çekeceğiz bahanesiyle iki kişi tarafından ormanlık alana götürülen sosyal medya fenomeni 'Ares Özdemir, öldüresiye dövüldü. Yoğun bakıma alınan 19 yaşındaki Ares'in durumunun ağır olduğu belirten annesi Sultan Kızılay, "Oğlumun kafası açılmış, beyin kanaması geçirmiş, öldü diye yere atmışlar" dedi.


Olay, geçtiğimiz 4 Şubat Salı günü Kepez ilçesindeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir sosyal medyada çektiği videolarda 'Ares Özdemir' adını kullanan Şeyhmus Özdemir, Diyabakır'daki annesini arayarak 'reklam filmi çekmek için beni ajans çağırdı. Bugün sözleşme imzalayacağız' dedi. Ardından iki kişiyle bir kafede buluşan Ares, iddiaya göre yine aynı kişilerce arabayla ormanlık alana götürülüp darp edildi. Genç fenomen Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesine kaldırıldı. Tedaviye alınan gencin birçok yerinde kırıklar olduğu belirtildi. İhbarın ardından araştırma başlatan polis, sosyal medya fenomenini darp ettiği iddia edilen V.E. ve K.E.'yi gözaltına aldı. Şüpheli baba ve oğul çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


"Reklam filmi çekmek için aradılar anne"


Diyabarkır'dan gelerek oğlunun başında bekleyen anne Sultan Kızılay, olay günü oğluyla konuştuğunu belirterek, "Reklam filmi çekmek için aradılar. Sözleşme yapacağız' dedi. Heyecanlıydı. 'Anne bana dua et' diyordu. Tiktok çekiyorlar, çocuktur, onun heyecanıdır diye pek önemsemedim. Saat 19.00 gibi aradım telefonu kapalıydı. Daha önce bir çocuk daha kaybettim. Evlat acısının ne olduğunu çok iyi bilirim" dedi.


Oğlunun yoğun bakımda olduğunu sosyal medyadan öğrendi


Oğlunun yoğun bakımda olduğunu sosyal medyadan öğrendiğini ifade eden Kızılay, "Arkadaş gruplarında yoğun bakımda olduğunun yazısını gördüm. Şaka zannettim. İçime kurt düştü, arkadaşlarını aradım ve doğru olduğunu öğrendim" diye konuştu.


"Öldü diye yere atmışlar"


Oğlunun durumunun kritik olduğunu da aktaran Kızılay, "Ares'le bir kafede oturmuşlar, arkadaşları da varmış. 'Gel gidelim, seninle sözleşme yapalım' demişler. Çocuğumu alıyorlar arabaya, arkadaşlarını 'gizlilik sözleşmesi var' diyerek almıyorlar. Önce yemeğe götüreceğiz dediklerinde, arkadaşları şüpheleniyor ama Ares de arkadaşlarına 'benim işime karışmayın' diyor. Daha sonra götürüyorlar dağlık ya da ormanlık alana ve dövmüşler. Oğlumun kafası açılmış, beyin kanaması geçirmiş, öldü diye yere atmışlar. Arabanın bagajına koymuşlar. Sonra çocuk kendine gelmiş. Sonra çocuğu hastaneye getirmişler ve teslim olmuşlar" ifadelerini kullandı.


Kızılay, hukuki süreci sonuna kadar takip edeceğini de sözlerine ekledi. - ANTALYA

Antalya, Kızılay, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Dökülen çöp yüzünden amcasını öldüren genç kıza 15 yıl hapis cezası verildi
Tolga Sarıtaş, Çukur dizisinde rol alacağı iddialarını yalanladı Koronavirüs salgınını 3 hafta önce teşhis eden ve polis zoruyla susturulan Çinli doktor virüsten öldü Söylenti linçle bitti! Çocuk kaçırdığı iddia edilen çiftçi, köylüler tarafından öldürüldü

Son Dakika Haberleri
17:37 Sendikasız işçi çalıştıran Nusret, New York'ta protesto edildi
17:21 Tolga Sarıtaş, Çukur dizisinde rol alacağı iddialarını yalanladı
16:37 Arkadaki sahne olay yarattı! Şeyma Subaşı eleştirilerin hedefi oldu
15:41 Boğaz'ın benzersiz atmosferinde 'Sevgililer Günü' deneyimi
15:37 CZN Burak, mekanında çıkan kavga haberlerini yalanladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 19:33:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tiktoker'ı 'reklam filminde oynatacağız' deyip darp ettiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]