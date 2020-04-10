Tilki aldığı ekmekleri toprağa sakladı - Son Dakika

Tilki aldığı ekmekleri toprağa sakladı

-Tilki ile kediyi aynı anda besledi

KARABÜK - Karabük'te bir kişi aç kalarak karayoluna inen tilki ile yolda bulunan kediyi birlikte besledi. Tilki kurnazlığını göstererek, aldığı ekmeği toprağa sakladı.

Karabük'ten Eflani ilçesine giden Volkan Deniz, yolda durduğu sıra orada bulunan kediyi beslemeye başladı. Bir süre sonra aç kalarak karayoluna inen tilkiyi fark eden Deniz, kediyle birlikte tikiyi de besledi. Deniz, yanında bulunan ekmekle hem tilkiyi hem de kediyi besledi.

Volkan Deniz, o anları telefonuyla kaydederken, tilki kurnazlığıyla aldığı ekmek parçalarını toprağa sakladı.