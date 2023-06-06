Arkadaşlarıyla pikniğe giden gencin aracına tilki girdi - Son Dakika
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Arkadaşlarıyla pikniğe giden gencin aracına tilki girdi

06.06.2023 19:36

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanda arkadaşlarıyla piknik yapan Alperen Uslu aracına pencereden girip plastik kabın kapağını alan tilkiye börek verdi. Bu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Manavgat'ta bulunan Seleukeia Antik Kenti sınırlarındaki ormanlık alanda arkadaşlarıyla piknik yapan Alperen Uslu (22), araçtan malzemeleri indirirken arka kapı ve pencereyi açık bıraktı. Bu sırada araca pencereden giren bir tilki, içerisinde börek bulunan kabın kapağını alıp kaçtı.

BÖREK VERİP KAPAĞI GERİ ALDI

O anları cep telefonuyla kaydeden Alperen Uslu, bir yandan da kapağı almak için tilkiyi kovalamaya başladı. Tilkiye, "Kapağı bırak, börek vereyim" diye seslenen Alperen Uslu, kovalamayı bıraktı. Bir süre sonra bulundukları yere tilkinin yeniden geldiğini gören Uslu, tilkiye 4 börek vererek, kapağı bıraktığı yerden aldı.

CEP TELEFONUYLA KAYDETTİ

Alperen Uslu ile tilki arasında yaşananlar cep telefonuyla anbean kaydedildi. Video kaydında, tilkinin bir süre aracın etrafında dolaşması, önce arka kapıdan aracın içine girmesi, ardından ön yolcu kapısının açık camından içeri girerek kırmızı kapağı alması, Alperen Uslu'nun tilkiyi kovalaması, daha sonra bulundukları yere yeniden gelen tilkiye börek vermesi görüldü. Alperen Uslu, yaşadıklarının her zaman herkesin başına gelebilecek bir şey olmadığını, muhtemelen tilkinin yiyecek aradığı için böyle bir şey yaptığını söyledi.

Kaynak: DHA
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Manavgat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Arkadaşlarıyla pikniğe giden gencin aracına tilki girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arkadaşlarıyla pikniğe giden gencin aracına tilki girdi - Son Dakika
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