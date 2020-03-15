Tilki evin çatısına çıktı - Son Dakika
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Tilki evin çatısına çıktı

6 saat önce

SİVAS'ın Ulaş ilçesinde arazide yiyecek bulamayan tilki mahalleye inerek evin çatısına çıktı.

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SİVAS'ın Ulaş ilçesinde arazide yiyecek bulamayan tilki mahalleye inerek evin çatısına çıktı. O anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Ulaş'ta arazide yiyecek bulamayan tilki, sabah saatlerinde Hürriyet Mahallesi'ne indi. Tilki, önce Ziya Güneş'e ait evin arkasındaki odunluğun üzerine, oradan da çatıya çıktı. Tilkiyi fark eden Ziya Güneş, bir süre hayvanın kendiliğinden inmesini bekledi. Ancak tilki inmeyince, Güneş çatıya çıktı. Güneş'in geldiğini gören tilki, çatıdan inerek gözden kayboldu.O anlar, Güneş'in oğlu, Gökhan Güneş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.


Hürriyet Mahallesi, Sabah, Ulaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 11:07 Kaynak: DHA
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