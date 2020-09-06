Tilki her gün bu camiye uğruyor - Son Dakika

Tilki her gün bu camiye uğruyor

Tilki her gün bu camiye uğruyor Sivas'ta imam hatip Halil İbrahim Yüceal'ın cami bahçesinde beslediği tilkiyle olan diyaloğu ve dostluğu yürekleri ısıtıyor.

Tilki her gün bu camiye uğruyor

Sivas'ta imam hatip Halil İbrahim Yüceal'ın cami bahçesinde beslediği tilkiyle olan diyaloğu ve dostluğu yürekleri ısıtıyor.

SİVAS - Sivas'ta imam hatip Halil İbrahim Yüceal'ın cami bahçesinde beslediği tilkiyle olan diyaloğu ve dostluğu yürekleri ısıtıyor.

Kent merkezi, Yeşilyurt mahallesi Asrı Saadet camiinde imam hatiplik görevini yürüten 57 yaşındaki Halil İbrahim Yüceal, hayvan ve doğa sevgisiyle dikkat çekiyor. Yüceal, 16 yıldır görev yaptığı caminin bahçesini diktiği ağaçlarla ve güllerle adeta parka çevirdi. Yüceal, cami bahçesine bıraktığı yem ve suyla da sokak hayvanlarını besliyor. Yüceal'ın bir misafirleri arasında 'Tilkicik' ismini verdiği bir tilkide var. Cami imam hatibinin elleriyle beslediği tilkiyle dostluğu dikkat çekiyor. Yüceal, tilkiyi elleriyle beslediği anların görüntüsünün sosyal medyada paylaşılmasıyla izleyenlerin takdirini topladı. Görüntülerde Yüceal'ın tilkiyle diyaloğu izleyenleri hem gülümsetti hem de yüreğini ısıttı.

" Hayvanlara merhamet etmeyen insanlara da merhamet etmez"

Cami bahçesinde çevre düzenlemesini kendi imkanlarıyla yaptığını belirten Yüceal, "Camimiz gerçekten çevre olarak bahçesiyle çok güzel bir cami. İmam hatiplik görevini zevkle yapıyorum. Aynı zamanda camimizin ağaçlarıyla, çevresiyle elimden geldiği kadar ilgilenmeye çalışıyorum. Yaptığım işten memnunum Dünya'ya bir daha gelsem, yine imam hatip olmak isterim. Camimizin bahçesine gelen bazı hayvanlar var. Vahşi hayvanlar dahi camimize gelip, buradan besleniyorlar. Özellikle tilki, sansar camimize gelip besleniyorlar. Elimden geldiğince hayvan sevgisini insanlara tanıtmaya çalışıyorum. İnşallah bu konuda başarılı olurum. Çünkü, gerçekten merhamet hayvanlardan başlıyor. Hayvanlara merhamet etmeyen insanlara da merhamet etmez. Bizim dinimiz, merhamet dinidir"dedi.

Tilki, caminin müdavimi oldu

Tilkinin 2 yıldır cami bahçesine dinlenmeye geldiğini ve cami bahçesinde bulunan bir ağacın altında barındığını belirten Yüceal, "Geçenlerde bir tilki gelmişti, arada sırada gördüğüm tilkiydi. O gün biraz daha fazla yaklaştı, ben bisküviyle beraber çay içerken ona da ikramda bulundum. Baya yaklaştı, bir muhabbetimiz oldu. Camimize yakın bir yerde barınıyor. Yaz, kış gelir. Buranın müdavimi diyebilirim. Kendisiyle beraber 2-3 tane de arkadaş getirmeye başladı. Benim cemaatim, hayvanlarla ilgilendiğimi bilirler. Onlarda örnek alıyorlar. Ağızsız, dilsiz tabir ettiğimiz bu hayvanları koruyup, kollayalım. Kesinlikle zarar vermeyelim" dedi.

Tilki her gün bu camiye uğruyor

Yeşilyurt, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 12:10 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tilki her gün bu camiye uğruyor - Son Dakika

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