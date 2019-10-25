Son Dakika Haberleri: Tilki ile fotoğrafçının ilginç dostluğu...Ormandan her gün ziyaretine gelen vahşi tilkiyi elleriyle...
Son Dakika Genel Tilki ile fotoğrafçının ilginç dostluğu...Ormandan her gün ziyaretine gelen vahşi tilkiyi elleriyle...

Tilki ile fotoğrafçının ilginç dostluğu...Ormandan her gün ziyaretine gelen vahşi tilkiyi elleriyle...

35 dakika önce

Tilki ile fotoğrafçının ilginç dostluğu...Ormandan her gün ziyaretine gelen vahşi tilkiyi elleriyle besliyorBURSA - Bursalı bir fotoğrafçı ormandan her gün evine gelen tilkiyi elleriyle besliyor.

Tilki ile fotoğrafçının ilginç dostluğu...Ormandan her gün ziyaretine gelen vahşi tilkiyi elleriyle besliyor

BURSA - Bursalı bir fotoğrafçı ormandan her gün evine gelen tilkiyi elleriyle besliyor.

Filmlere konu olacak dostluk hikayesi Bursa'da yaşandı. Sayfiye yerindeki siteyi her akşam yabani bir tilki ziyaret etmeye başladı. Her akşam evlerinin önüne kadar tilkinin geldiğini gören Münacettin Öztürk, yıllarca sürecek dostluklarının temelini tilkiyi besleyerek başlattı. Öztürk, her akşam sitenin içerisinde dolaşan hayvanı elleriyle beslemeye başladı. Akşamları aksatmadan siteye gelen tilkinin karnını doyuran Öztürk, yemekten sonra da tatlı niyetine çatalla karpuz ikram ediyor. Bu beslenme saati her akşam tekrar ediyor. Tilkiyi artık ailesinin bir ferdi gibi gören Öztürk, ona gözü gibi bakıyor. Bunu gören eş dost hayranlıklarını gizleyemiyor.

Bu dostluğun yıllardır sürdüğünü ifade eden Münacettin Öztürk, "Ben fotoğrafçılık yapıyorum. Bursa'da oturuyorum, yazın yazlığımıza geliyorum. Evimize her akşam tilki misafir olarak geliyor. Biz de elimizden geldiği kadar onu besliyoruz. Tilki bizi çok seviyor. Onunla aramızda sıkı bir dostluk bağı kuruldu. Biz ilk başlarda evimizin çevresine sokak hayvanları için yemek artığı bırakıyorduk. Bir baktık ki tilki de bu yemeklerden yemeye başladı. Artık devamlı geliyor. Hayvan bana alıştı. Onu elimle ve çatalla besliyorum. Aramızda sıkı bir bağ kuruldu. Kimi zaman akşam saati geliyor, kimi zaman ise gece geç saatlerde geliyor. Bu hayvan doğada yaşıyor. Kesinlikle evcil değil. Tilkiyle dostluğumu görenler, yaklaşma, ısırır diyorlar, ama hiç öyle bir şey olmadı" dedi.

Tilki ile fotoğrafçının ilginç dostluğu...Ormandan her gün ziyaretine gelen vahşi tilkiyi elleriyle...

Bursa, Genel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 11:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni doğmuş bebeği, çöp kovasının yanına bıraktılar
Arabanın çarpması sonucu tedaviye alınan köpeğin ağlaması yürek burktu Barda gelen hesabı beğenmedi, ortalığı birbirine kattı Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la ilişkiye başlama hikayesini anlattı: Odama girip dudaklarıma yapıştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 11:56:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tilki ile fotoğrafçının ilginç dostluğu...Ormandan her gün ziyaretine gelen vahşi tilkiyi elleriyle...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]