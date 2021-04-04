Tilki kovalarken düştüğü uçurumda 4 gündür mahsur kalan köpek kurtarıldı - Son Dakika

Tilki kovalarken düştüğü uçurumda 4 gündür mahsur kalan köpek kurtarıldı

04.04.2021 19:41

- Tilki kovalarken düştüğü uçurumda 4 gündür mahsur kalan köpek kurtarıldı Sinop'un Erfelek ilçesinde tilki kovalarken uçuruma düşen ve 4 gündür uçurumda mahsur kalan köpek, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüekipleri tarafından kurtarıldı.

- Tilki kovalarken düştüğü uçurumda 4 gündür mahsur kalan köpek kurtarıldı

SİNOP - Sinop'un Erfelek ilçesinde tilki kovalarken uçuruma düşen ve 4 gündür uçurumda mahsur kalan köpek, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Erfelek ilçesine bağlı Sarıboğa köyünde yaşayan Cengiz Baş'a ait bulut isimli köpek kümese dadanan tilkiyi görünce peşine düşerek kovalamaya başladı. Köpeğin geri dönmemesi üzerine Cengiz Baş köpeğini aramaya başladı. Günlerdir köpeğini her yerde arayan Baş, onu bir türlü bulmadı. Köye yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta dağlık arazide köpek sesi duyan vatandaşlar durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi. Jandarma ekiplerinin haber vermesi üzerine hemen harekete geçen AFAD ekipleri, köpeğin düştüğü bölgeye gitti. O sırada köyden jandarma ve AFAD araçlarını geçtiğini gören köpek sahibi Cengiz Baş, köy muhtarı Beyti Şeker'i arayarak uçurumda bir köpek kaldığı bilgisini alınca hemen olay yerine geldi. Yaklaşık 60 metrelik uçurumda günlerce mahsur kalan köpek, AFAD ekiplerinin titiz çalışması sonrası mahsur kaldığı yerden halatlar yardımıyla yukarı çekilerek kurtarıldı.

Kurtarılan sevimli köpek, olay yerinde veteriner tarafından yapılan gerekli bakım ve tedavinin ardından sahibi Cengiz Baş'a teslim edildi.

Köpeğin sahibi Cengiz Baş ise AFAD ekiplerine başarılı çalışmasından dolayı teşekkür ederek olayı şöyle anlattı: "Evin önüne tilki gelmişti, onun peşine düştü gitti. Bir daha da geri gelmedi. Günlerdir onu arıyorum ama bulmadım. Köye jandarma ve AFAD araçlarının girdiğini görünce muhtarımız Beyti Şeker'i arayarak bilgi aldım. Muhtar uçurumda bir köpek kalmış, deyince benim de köpeğimin kayıp olduğunu söyledim ve hemen olay yerine geldim. Çok şükür köpeğimi AFAD çıkarttı. Allah onlardan razı olsun.

Tilki kovalarken düştüğü uçurumda 4 gündür mahsur kalan köpek kurtarıldı
Tilki kovalarken düştüğü uçurumda 4 gündür mahsur kalan köpek kurtarıldı
Tilki kovalarken düştüğü uçurumda 4 gündür mahsur kalan köpek kurtarıldı
Tilki kovalarken düştüğü uçurumda 4 gündür mahsur kalan köpek kurtarıldı

Erfelek, Köpek, Sinop, 112, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tilki kovalarken düştüğü uçurumda 4 gündür mahsur kalan köpek kurtarıldı - Son Dakika


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