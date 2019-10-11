Son Dakika Haberleri: Tilki kurtarma operasyonu
Son Dakika Güncel Tilki kurtarma operasyonu

Tilki kurtarma operasyonu

1 saat önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, tarladaki bir kuyuya düşen tilki ekiplerce kurtarıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, tarladaki bir kuyuya düşen tilki ekiplerce kurtarıldı.

Kızılbük köyü yakınlarında köpeklerden kaçan bir tilkinin tarladaki kuyuya düştüğünü fark eden çoban Süleyman Aksoy, tilkinin kurtarılması için "112 Acil Çağrı Merkezi"nden yardım talebinde bulundu.

İhbar üzerine söz konusu bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğünden bir görevli, merdivenle yaklaşık 7 metrelik kuyuya inerek, yaralanan tilkiyi önce uyuşturucu iğneyle uyuttu.

Daha sonra kuyudan çıkarılan tilki, tedavi edilmek ve korumaya alınmak üzere Kütahya Belediyesine ait hayvan barınağına götürüldü.

Tilkinin tedavisinin ardından yeniden doğaya salınacağı belirtildi.

Tilki kurtarma operasyonu

Süleyman Aksoy, Tavşanlı, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 01:51 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn ilçesinin Tel Halef köyü YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı
Pakistan Başbakanı İmran Han'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek Yıldız şarkıcı Rihanna: Trump şu anda Amerika'daki en akıl hastası insan Terör örgütü YPG zorla silah altına alma yaşını 44'e çıkardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 15:38:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tilki kurtarma operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]