Tilki'nin Karda Fare Avı Kamerada
1 saat önce
Gümüşhane'de yiyecek arayan tilkinin kar altındaki fareyi avladığı anlar kameraya yansıdı.
Gümüşhane
'de yiyecek arayan tilkinin kar altındaki fareyi avladığı anlar kameraya yansıdı.
Gümüşhane'de ağır kış koşulları yaban hayatını da olumsuz etkiliyor.
Yoğun kar nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları da yaşamlarını sürdürmek için mücadele veriyor.
Yasak av yapanlarla mücadele eden ve yaban hayatını gözlemleyen Doğa Koruma ve Milli Parklar
Gümüşhane Şube Müdürlüğü ekipleri, Şiran
ilçesindeki saha çalışması sırasında bir kızıl tilkinin kar altındaki fareyi avladığı anları görüntüledi.
Görüntülerde, yiyecek arayan bir tilkinin, kar altındaki fareyi tespit ettiği ve avladığı anlar yer alıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:50 Kaynak: AA
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