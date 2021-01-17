Tilki şehre indi, site bahçesinde gezdi - Son Dakika

Tilki şehre indi, site bahçesinde gezdi

17.01.2021 15:16

Tilki şehre indi, site bahçesinde gezdi Elazığ'da bir tilki kent merkezinde site bahçesine kadar indi.

Tilki şehre indi, site bahçesinde gezdi

ELAZIĞ - Elazığ'da bir tilki kent merkezinde site bahçesine kadar indi. O anlarda ise hayvanı fark eden bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Merkeze bağlı Çayda Çıra Mahallesi'nde bulunan bir sitenin bahçesine tilki geldi. Gelen tilki, çevrede yiyecek bulmaya çalıştı. Tilki, bir süre site etrafında yiyecek aradı, ardından bölgeden uzaklaştı.

O anları ise bir kişi, cep telefonunun kamerasıyla kaydetti.

Tilki şehre indi, site bahçesinde gezdi
Tilki şehre indi, site bahçesinde gezdi
Tilki şehre indi, site bahçesinde gezdi
Tilki şehre indi, site bahçesinde gezdi

Elazığ, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Tilki şehre indi, site bahçesinde gezdi - Son Dakika


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