Tilki Soğuktan Dondu

VAN (İHA) – Van'ın Özalp ilçesinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle bir tilki donarak telef oldu.

VAN (İHA) – Van'ın Özalp ilçesinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle bir tilki donarak telef oldu.



Son bir haftadır Özalp ilçesini etkisi altına alan soğuk hava, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Bin 994 rakımlı Özalp ilçesinde gündüzleri hava sıcaklığı eksi 10, gece ise eksi 30 dereceyi buluyor. Olumsuz hava şartları nedeniyle ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Şehittepe Mahallesi kırsalında gece saatlerinde yiyecek bulmak için dolaşan tilki, donarak telef oldu. Donan tilki, sabahın erken saatlerinde Özalp Belediyesi karla mücadele ekipleri tarafından yapılan yol açma çalışmaları sırasında fark edildi. - VAN

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