Son Dakika Haberleri: Tilki ve Kediyi Bir Arada Besliyor

Tilki ve Kediyi Bir Arada Besliyor

2 saat önce

Erzurum'un Oltu ilçesinde yaşayan Abdurrahman Ayyıldız, iki yıl önce kapısına gelen tilki ile kedi ve köpekleri kendi elleriyle besliyor.

Tilki ve Kediyi Bir Arada Besliyor, System.String[]
Erzurum'un Oltu ilçesinde yaşayan Abdurrahman Ayyıldız, iki yıl önce kapısına gelen tilki ile kedi ve köpekleri kendi elleriyle besliyor. Özellikle tilki ile kedinin birlikte yemek yemesi görenleri şaşırtıyor.

Oltu ilçesi Özdere Mahallesi sakinlerinden Abdurrahman Ayyıldız, tilki ile kediyi bir arada besliyor. Kedi ve tilkinin kafa kafaya vererek yemek yemesi görenleri şaşırtıyor.

Abdurrahman Ayyıldız, "Bu kedi, tilki ile köpek soğuk kış günlerinde karınlarını doyurmak için her gün adeta kapımızın eşiğini aşındırıyor. Biz de bu duruma seyirci kalamazdık, evimizde ailemizle yediğimiz gıdalara ve yiyeceklere adeta bu davetsiz misafirlerimizi de ortak ettik. Hiç kedi ile tilki aynı anda birlikte yemek yiyebilir mi, işte size iyi bir örnek, kedi ile tilkinin kafa kafaya yemek yemesini sağladım. Tilki bile adeta evimizin bir parçası oldu. Ayyıldız ailesi olarak bu hayvanları zorlu kış günlerinde beslemekten büyük bir zevk alıyoruz" dedi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:30 Kaynak: İHA

Özdere, Erzurum, Oltu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dengeleri Değiştirecek Seçim Anketi: MHP'lilerin Yarısı AK Parti'ye Oy Vermeyecek CHP, Kalesinde Aday Çıkaramadan Seçime Girebilir

Eski Eş, 7 Yıllık Sır Cinayeti Müge Anlı'ya İtiraf Etti Ocak Ayında İhracattan Yaklaşık 14 Milyar Dolar Gelir Sağlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 12:38:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tilki ve Kediyi Bir Arada Besliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]