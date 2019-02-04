Tilki ve Kediyi Elleriyle Besliyor
1 saat önce
Tilki ve kediyi elleriyle besliyorERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesi Özdere Mahallesi sakinlerinden Abdurrahman Ayyıldız, iki yıl önce kapısına gelen tilki yavrusu ile kedi ve köpekleri kendi elleri ile besliyor.
Tilki ve kediyi elleriyle besliyor
ERZURUM - Erzurum
'un Oltu
ilçesi Özdere
Mahallesi sakinlerinden Abdurrahman Ayyıldız, iki yıl önce kapısına gelen tilki yavrusu ile kedi ve köpekleri kendi elleri ile besliyor. Özellikle tilki ile kedinin birlikte yemek yemesi dikkatlerden kaçmadı.
Özellikle kedi ve tilkinin aynı sofrada kafa kafaya vererek yemek yemesi oldukça ilginç bir durum olarak değerlendirildi.
Abdurrahman Ayyıldız, "Bu kedi, tilki ile köpek soğuk kış günlerinde karınlarını doyurmak için her gün adeta kapımızın eşiğini aşındırıyor. Bizde bu duruma seyirci kalamazdık, evimizde ailemizle yediğimiz gıdalara ve yiyeceklere adeta bu davetsiz misafirlerimize de ortak ettik. Hiç kedi ile tilki aynı anda birlikte yemek yiyebilir mi, işte size iyi bir örnek, kedi ile tilkinin kafa kafaya yemek yemesini sağladım. Tilki bile adeta evimizin bir parçası oldu. Ayyıldız ailesi olarak bu hayvanları zorlu kış günlerinde beslemekten büyük bir zevk alıyoruz" dedi.
İnsanlığa örnek olacak bir fotoğraf karesine giren Tilki ve Kedi görenleri şaşırtıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:39 Kaynak: İHA
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