Annesi telef olan yavru tilkilere özel bakılıyor - Son Dakika

Annesi telef olan yavru tilkilere özel bakılıyor

DÜZCE - Yozgat'ta tilki ve yavrularının geçtiği güzergahta meydana gelen kazada anne tilki telef olurken, yavru tilkiler ise Düzce'de bakıma alındı.

Edinilen bilgilere göre, Yozgat'ta ormanlık alan içerisindeki yavruları ile anne tilkiye otomobil çarptı. Çarpışmanın ardından anne tilki ile birlikte yavru tilkiler veterinere götürüldü. Veterinerdeki müdahalelere rağmen anne tilki telef olurken, yavru 4 tilki ise Doğa Koruma ekiplerince teslim alındı. Yozgat'ta bakım merkezinin olmaması nedeni ile devreye Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü girdi. Efteni Doğal Hayatı Geliştirme ve Rehabilite Merkezi'ne getirilen 4 yavru tilki ilk olarak burada veteriner kontrolünden geçti. Daha sonra bakım odasına alınan yavru tilkilere laktozsuz süt ile beslenmeye başlandı. Tilkiler burada rehabilitasyon edildikten sonra doğaya salınacak.