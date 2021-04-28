Annesi telef olan yavru tilkilere özel bakılıyor - Son Dakika

Annesi telef olan yavru tilkilere özel bakılıyor

28.04.2021 22:50

Annesi telef olan yavru tilkilere özel bakılıyor Yozgat'ta tilki ve yavrularının geçtiği güzergahta meydana gelen kazada anne tilki telef olurken, yavru tilkiler ise Düzce'de bakıma alındı.

Annesi telef olan yavru tilkilere özel bakılıyor

DÜZCE - Yozgat'ta tilki ve yavrularının geçtiği güzergahta meydana gelen kazada anne tilki telef olurken, yavru tilkiler ise Düzce'de bakıma alındı.

Edinilen bilgilere göre, Yozgat'ta ormanlık alan içerisindeki yavruları ile anne tilkiye otomobil çarptı. Çarpışmanın ardından anne tilki ile birlikte yavru tilkiler veterinere götürüldü. Veterinerdeki müdahalelere rağmen anne tilki telef olurken, yavru 4 tilki ise Doğa Koruma ekiplerince teslim alındı. Yozgat'ta bakım merkezinin olmaması nedeni ile devreye Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü girdi. Efteni Doğal Hayatı Geliştirme ve Rehabilite Merkezi'ne getirilen 4 yavru tilki ilk olarak burada veteriner kontrolünden geçti. Daha sonra bakım odasına alınan yavru tilkilere laktozsuz süt ile beslenmeye başlandı. Tilkiler burada rehabilitasyon edildikten sonra doğaya salınacak.

Annesi telef olan yavru tilkilere özel bakılıyor
Annesi telef olan yavru tilkilere özel bakılıyor
Annesi telef olan yavru tilkilere özel bakılıyor
Annesi telef olan yavru tilkilere özel bakılıyor
Annesi telef olan yavru tilkilere özel bakılıyor
Annesi telef olan yavru tilkilere özel bakılıyor

Otomobil, Yozgat, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Annesi telef olan yavru tilkilere özel bakılıyor - Son Dakika


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