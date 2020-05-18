Tilki yuvasında mahsur kalan yavru köpekleri itfaiyeciler kurtardı - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu seslerin ağzı kapalı bir tilki yuvasından geldiği belirlendi.

Konya 'da tilki yuvasında mahsur kalan 5 yavru köpek, yaklaşık iki saat süren çalışma ile kurtarıldı.

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