Tilkilere havadan köfteli kuduz aşısı - Son Dakika
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Tilkilere havadan köfteli kuduz aşısı

6 saat önce

Bursa'nın dağ ilçelerinde ormanlık alanlarda yaşayan tilkilere havadan kuduz aşısı yapılıyor.

Tilkilere havadan köfteli kuduz aşısı, System.String[]

Bursa'nın dağ ilçelerinde ormanlık alanlarda yaşayan tilkilere havadan kuduz aşısı yapılıyor.


Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yaban hayatında kuduz mihraklarının kontrol altına alınması maksadıyla kuduza karşı ağızdan aşılama projesi devam ediyor. Ormanlık alanlarda yaşayan yabani hayvanları kuduz hastalığına karşı korumak için Bursa genelinde bu ay itibariyle havadan dağlık alanlara aşılı köfteler atılmaya başlandı. Proje ile kuduza karşı hassas hayvanlar aynı anda bağışık hale getirilerek evcil hayvanlar ile yabani hayat arasında süregelen enfeksiyon zincirinin kırılması sağlanacak.


Projede kullanılan aşıların çevresinde köfte şeklinde yem, balık ve hayvan yemi, parafin ve yağ bulunuyor. Aşı plastik bir kapsülün içinde alüminyum bir folyo ile kaplanarak köftenin ortasında yer alıyor. Yetkililer, Bursa'nın dağ ilçeleri olan Keles, Büyükorhan, Harmancık, Orhaneli'nde yaşayan vatandaşları, ormanlık alanlarda gördükleri köfte şeklindeki yemlere dokunmamaları hususunda uyardı. - BURSA

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:48 Kaynak: İHA
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