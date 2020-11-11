Tilkilere köfte şeklinde kuduz aşısı - Son Dakika

Tilkilere köfte şeklinde kuduz aşısı

11.11.2020 15:03
Tilkilere köfte şeklinde kuduz aşısı, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Türkiye'de kuduza karşı oral aşı temini projesi" kapsamında 3. dönem aşılama çalışması başlatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen " Türkiye'de kuduza karşı oral aşı temini projesi" kapsamında 3. dönem aşılama çalışması başlatıldı. Manisa'da uçakla BAİT adı verilen aşı kapsülleri atılmaya başlarken, aşılı köfteleri yiyen tilkilerin hem kuduz hastalığına karşı aşılanmış olacağı hem de yaban hayatı kökenli enfeksiyon kaynağının ortadan kaldırılmış olacağı bildirildi.

Manisa'da 10.10.2020 tarihinden itibaren Ormanlık bölgelerde tilkilerin yaşama alanlarına, uçakla BAİT adı verilen aşı kapsülleri atılmaya başlandı. Aşılı köfteleri yiyen tilkiler hem kuduz hastalığına karşı aşılanmış olacak hem de yaban hayatı kökenli enfeksiyon kaynağı ortadan kaldırılmış olacak.

Manisa'nın tüm ilçelerinde bulunan özellikle tilki yaşam alanları olan ormanlık alanlara kilometrekareye 20 adet olacak şekilde atılacak olan BAİT denilen köfte şeklindeki aşı kapsüllerine kesinlikle vatandaşların dokunmaması ve müdahale etmemesi gerektiği bildirildi.

Manisa Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kuduz hastalığı ile ciddi şekilde mücadele edebilmek amacıyla vatandaşların, yetiştiricilerin, kedi ve köpek sahiplerinin bu konuda duyarlı davranmaları istenirken, uçaktan yapılacak yaban hayatı aşılaması konusunda bilinçli olmaları, kedi ve köpek sahiplerinin mutlaka hayvanlarına yılda 1 kez kuduz aşısı yaptırmaları tavsiye edildi.

(İHA)

Tilkilere köfte şeklinde kuduz aşısı
Tilkilere köfte şeklinde kuduz aşısı
Tilkilere köfte şeklinde kuduz aşısı
Tilkilere köfte şeklinde kuduz aşısı
Tilkilere köfte şeklinde kuduz aşısı

Türkiye, Manisa, Köpek, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tilkilere köfte şeklinde kuduz aşısı - Son Dakika


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