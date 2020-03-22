Tilkimen otu tezgahta yerini aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tilkimen otu tezgahta yerini aldı - Son Dakika

Tilkimen otu tezgahta yerini aldı

6 saat önce

Aydın'da, ilk bahar yağmurlarıyla beraber kendini gösteren ve halk arasında 'sarmaşık' olarak tanınan Tilkimen otun tezgshlarda yerini aldı.

Tilkimen otu tezgahta yerini aldı, System.String[]

Aydın'da, ilk bahar yağmurlarıyla beraber kendini gösteren ve halk arasında 'sarmaşık' olarak tanınan Tilkimen otun tezgshlarda yerini aldı.


Didim semt pazarlarında esnaflık yapan Erdoğan Yanık, Aydın yöresinde Mart ve Nisan aylarında yağan yağmurlarla beraber kendini gösteren ve halk arasında sarmaşık olarak bilinen Tilkimen otunun bağı 10 TL'den alıcı bulduğunu belirtti. Yağmurların ardından tarla kenarındaki çalılık ve maki alanlarda sarmaşık Tilkimen otların toprak yüzüne çıkış gösterdiğini belirten Yanık, her sabah erken saatlerde köy kenarlarındaki makilikleri dolaşarak bağ halinde getiren köylülerden satın alarak tezgaha koyduğunu ve özellikle pazarda 40-50 yaş ve üzeri vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördüğünü söyledi.


Genelde semt pazarlarından alışveriş yaptığını ifade eden emekli sağlıkçı Hayriye Aloğlu ise, küçükken bir köyde tanıştığı Tilkimen otunu halen severek tükettiğini kaydetti. - AYDIN

Didim, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 12:58 Kaynak: İHA

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