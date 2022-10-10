Hırsız tilki, ağzında kazla böyle kaçtı! O anlar evin kamerasına yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi

Hırsız tilki, ağzında kazla böyle kaçtı! O anlar evin kamerasına yansıdı

10.10.2022 17:26

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana gelen olayda bir kümesten kaz çalan hırsız tilkinin ağzında kazla kaçmaya çalışması evin kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde aç kalan tilki çay boyunda bulunan bir eve kadar indi. Alaplı Çamlıbel Köyü altında bulunan çay boyu mevkiinde görülen tilki; görenleri şaşırttı.

GÖRDÜĞÜ MANZARA KARŞISINDA ŞAŞIRDI

Köy muhtarı Mithat Mandacı'nın evinin yakınına gelen iki tilkiden biri kaz çalarken öbürünün adeta gözcülük yapması güvenlik kameralarına yansıdı. Tilki kazı çalıp götürürken hayvanların sahibi Mithat Mandacı sabah uyandığında kazlardan birinin eksik olduğunu fark etti. Kurduğu güvenlik kamerasından o anları izleyen ev sahibi, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Mithat Mandacı, tilkinin kaz hırsızlığını sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşılan bu görüntüler kısa zamanda büyük ilgi gördü. Görüntülerde sokakta tilkinin kazlara saldırdığı görüldü.

YORUMLAR
500
Kestane pazara indi, kilosu 45 TL Kestane pazara indi, kilosu 45 TL Çeşitli suçlardan aranan 16 şüpheli yakalandı Çeşitli suçlardan aranan 16 şüpheli yakalandı
Kaynak: İHA

Zonguldak, Alaplı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hırsız tilki, ağzında kazla böyle kaçtı! O anlar evin kamerasına yansıdı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:05 Rus hava saldırısı uyarısından sonra sahaya çıkan Ukrayna futbol takımlarına imzalatılan belge ortaya çıktı
17:54 TOKİ arsa satış başvuruları başladı! İşte il il tam liste
17:51 Yunanistan'da muhalefet lideri Avrupa'ya çağrıda bulundu: Avrupa stratejisini değiştirmeli, Türkiye'ye silah satmayı bırakmalı
17:42 Türkiye ve Mısır arasında başlayan görüşmelerde ipler gerildi! Resmen Yunanistan'ın tarafını seçtiler
17:26 Hırsız tilki, ağzında kazla böyle kaçtı! O anlar evin kamerasına yansıdı
17:21 Manchester City'de top koşturan Haaland'ın yaptığı diyet duyanları şaşkına çevirdi! Kalp ve karaciğer yiyor
17:06 Putin'in açıklamasından sonra Ukrayna'ya yönelen Çeçen güçlerinin videosu Rus propaganda kanallarında dolaşmaya başladı
17:00 Yeni haftaya düşüşle başlayan altın, bin liranın altına geriledi!
16:59 Yalı Çapkı dizisinin Seyran'ı Afra Saraçoğlu iç çamaşırsız pozuyla beğeni topladı
16:36 Kabine Toplantısı başladı, 3 önemli konu masaya yatırılıyor! Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı konuşmada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 18:40:58. #1.11#
SON DAKİKA: Hırsız tilki, ağzında kazla böyle kaçtı! O anlar evin kamerasına yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement