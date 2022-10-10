Köy muhtarı Mithat Mandacı'nın evinin yakınına gelen iki tilkiden biri kaz çalarken öbürünün adeta gözcülük yapması güvenlik kameralarına yansıdı. Tilki kazı çalıp götürürken hayvanların sahibi Mithat Mandacı sabah uyandığında kazlardan birinin eksik olduğunu fark etti. Kurduğu güvenlik kamerasından o anları izleyen ev sahibi, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Kaynak: İHA

Zonguldak, Alaplı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hırsız tilki, ağzında kazla böyle kaçtı! O anlar evin kamerasına yansıdı - Son Dakika

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