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Tilkinin fare avı kamerada

1 saat önce

Tilkinin anız için sürülen tarlada fare avı kameralara yansıdı.

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Tilkinin anız için sürülen tarlada fare avı kameralara yansıdı. Yeni sürülen tarladaki oyuklardan yararlanan tilkinin yanında geçen traktörden de rahatsız olmaması dikkat çekti. Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir vatandaşın sabah saatlerinde anız için tarlasını sürdüğü sırada tilkinin ilginç fare avı kameralara yansıdı. Anız için sürülen tarladaki oyuklardan yararlanan tilkinin rahat hareketleri ise gözden kaçmadı. Yanından geçen traktörden rahatsız olmayan ve fareleri avlamaya odaklanan tilkinin toprağı eşerek fareleri topladığı görüldü. Yakaladığı farelerle karnını doyuran tilkinin bir süre sonra hızla bölgeden uzaklaştığı görüldü.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:15 Kaynak: İHA
Sabah, Karacabey, Bursa, Güncel
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