Tilkinin tavuğa saldırdığı anlar kamerada - Son Dakika
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Tilkinin tavuğa saldırdığı anlar kamerada

11.04.2022 11:17
Tilkinin tavuğa saldırdığı anlar kamerada

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir evin depo kısmına gelen tilkinin tavuğa saldırma anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir evin depo kısmına gelen tilkinin tavuğa saldırma anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Tilki, kısa sürede yakaladığı tavuğu telef edip depodan ayrıldı.

Edinilen bilgiye göre, Korkuteli ilçesinde bir vatandaşa ait evin depo kısmına Cuma gecesi tilki girdi. Bir süre depoda gezen tilki, gözüne kestirdiği tavuğu kovalamaya başladı. Tilki, kısa bir kovalamacanın ardından tavuğu telef edip depodan ayrıldı.

O anlar depodaki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

(Suat Metin - Akif Yılmaz/ İHA)

Tilkinin tavuğa saldırdığı anlar kamerada
Tilkinin tavuğa saldırdığı anlar kamerada
Tilkinin tavuğa saldırdığı anlar kamerada
Tilkinin tavuğa saldırdığı anlar kamerada

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Korkuteli, Antalya, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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