Tilkinin, tavuğu yakalayıp telef ettiği anlar güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Tilkinin, tavuğu yakalayıp telef ettiği anlar güvenlik kamerasında

11.04.2022 10:31

Tilkinin, tavuğu yakalayıp telef ettiği anlar güvenlik kamerasında Antalya'nın Kokurteli ilçesinde bir evin depo kısmına gelen tilkinin, tavuğa saldırma anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Tilkinin, tavuğu yakalayıp telef ettiği anlar güvenlik kamerasında

ANTALYA - Antalya'nın Kokurteli ilçesinde bir evin depo kısmına gelen tilkinin, tavuğa saldırma anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Tilki, kısa sürede yakaladığı tavuğu telef edip depodan ayrıldı.

Edinilen bilgiye göre, Korkuteli ilçesinde bir vatandaşa ait evin depo kısmına Cuma günü gecesi tilki girdi. Bir süre depoda gezen tilki, gözüne kestirdiği tavuğu kovalamaya başladı. Tilki, kısa bir kovalamacanın ardından tavuğu telef edip depodan ayrıldı.

O anlar depodaki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Tilkinin, tavuğu yakalayıp telef ettiği anlar güvenlik kamerasında
Tilkinin, tavuğu yakalayıp telef ettiği anlar güvenlik kamerasında
Tilkinin, tavuğu yakalayıp telef ettiği anlar güvenlik kamerasında

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Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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