Tilkinin trambolin keyfi
1 saat önce
Tilkinin trambolin keyfiİsveç (DHA) ? İsveç'te bir adam, evinin bahçesine kurduğu trambolinde bir tilkinin oynadığını görünce o anları kayda aldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:34 Kaynak: DHA
Tilkinin trambolin keyfi
İsveç (DHA) ? İsveç'te bir adam, evinin bahçesine kurduğu trambolinde bir tilkinin oynadığını görünce o anları kayda aldı. Görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.
İsveç'in Tyresö kentinde evinin bahçesinde bulunan trambolinde zıplayan tilkiyi gören Thomas Anderson, görüntüleri telefonuyla kaydetti. Sosyal medyada paylaşılan ve izleyenleri tebessüm ettiren görüntü büyük ilgi gördü.
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