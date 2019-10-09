Son Dakika Haberleri: Tilkinin trambolin keyfi
Son Dakika Güncel Tilkinin trambolin keyfi

Tilkinin trambolin keyfi

1 saat önce

Tilkinin trambolin keyfiİsveç (DHA) ? İsveç'te bir adam, evinin bahçesine kurduğu trambolinde bir tilkinin oynadığını görünce o anları kayda aldı.

Tilkinin trambolin keyfi, System.String[]

Tilkinin trambolin keyfi

İsveç (DHA) ? İsveç'te bir adam, evinin bahçesine kurduğu trambolinde bir tilkinin oynadığını görünce o anları kayda aldı. Görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İsveç'in Tyresö kentinde evinin bahçesinde bulunan trambolinde zıplayan tilkiyi gören Thomas Anderson, görüntüleri telefonuyla kaydetti. Sosyal medyada paylaşılan ve izleyenleri tebessüm ettiren görüntü büyük ilgi gördü.

İsveç, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu anlattı! Erdoğan, Trump'a resti çekmiş
HDP'li Ahmet Türk'ün torunu Heja Türk'ten skandal paylaşım İsmi verilmeyen Türk yetkili açıkladı: Sınırdaki beton bloklar kaldırıldı Emine Bulut'un annesinin sözleri, salondakileri hüngür hüngür ağlattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 14:35:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tilkinin trambolin keyfi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]