Son Dakika Haberleri: Tilkinin trambolin keyfi
Son Dakika Güncel Tilkinin trambolin keyfi

Tilkinin trambolin keyfi

1 saat önce

İsveç'te bir adam, evinin bahçesine kurduğu trambolinde bir tilkinin oynadığını görünce o anları kayda aldı.

Tilkinin trambolin keyfi, System.String[]
İsveç'te bir adam, evinin bahçesine kurduğu trambolinde bir tilkinin oynadığını görünce o anları kayda aldı. Görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.
İsveç'in Tyresö kentinde evinin bahçesinde bulunan trambolinde zıplayan tilkiyi gören Thomas Anderson, görüntüleri telefonuyla kaydetti. Sosyal medyada paylaşılan ve izleyenleri tebessüm ettiren görüntü büyük ilgi gördü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Trambolinde zıplayan tilki


İsveç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:42 Kaynak: DHA
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