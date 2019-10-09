Tilkinin trambolin keyfi
1 saat önce
İsveç'te bir adam, evinin bahçesine kurduğu trambolinde bir tilkinin oynadığını görünce o anları kayda aldı.
İsveç Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:42 Kaynak: DHA
'te bir adam, evinin bahçesine kurduğu trambolinde bir tilkinin oynadığını görünce o anları kayda aldı. Görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.
İsveç'in Tyresö kentinde evinin bahçesinde bulunan trambolinde zıplayan tilkiyi gören Thomas Anderson, görüntüleri telefonuyla kaydetti. Sosyal medyada paylaşılan ve izleyenleri tebessüm ettiren görüntü büyük ilgi gördü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Trambolinde zıplayan tilki
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