Tilkiye çarpmamak için direksiyon kırınca kaza yaptı: 2 yaralı - Son Dakika

Tilkiye çarpmamak için direksiyon kırınca kaza yaptı: 2 yaralı

AYDIN'ın Söke ilçesinde, yola çıkan tilkiye çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yaptığı otomobil refüje çarptı.

AYDIN'ın Söke ilçesinde, yola çıkan tilkiye çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yaptığı otomobil refüje çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Didim- Milas karayolunda meydana geldi. Söke'den Didim yönüne giden Ali Sökut (46), kullandığı 06 AU 5691 plakalı otomobilinin önüne çıkan tilkiye çarpmamak direksiyon kırdı. Sökut, direksiyonun kontrolünü kaybedince, savrulan otomobil refüje çarptı.Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan otomobil sürücü Ali Sökut ve yanındaki Medine Yılmaz'a (54) ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından 2 yaralı, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tilki, ise kaçıp, gözden kayboldu. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Didim, Söke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 16:59 Kaynak: DHA

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