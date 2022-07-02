TİLKİYE ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPTI KARŞI ŞERİDE TAKLA ATTI

KARAMAN'da seyir halindeki otomobilin önüne tilki çıktı. Tilkiye çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü Vatan Emekli, ilk önce refüjdeki ağacı devirdi ardından karşı şeride takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı

Kaza bugün 22.45 sıralarında Karaman Ereğli karayolu Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre Vatan Emekli, 70 ABH 350 plakalı otomobili ile Karaman'dan Ereğli istikametine seyir halindeyken Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında yola aniden tilki çıktı. Tilkiye çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü, otomobilin hakimiyetini kaybetti. Refüjdeki bir ağacı deviren otomobil karşı şeride takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinden çıkarılan sürücü Vatan Emekli ve Mehmet Oflaz çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ters dönen otomobil ise çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.(DHA)

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