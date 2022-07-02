TİLKİYE ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPTI KARŞI ŞERİDE TAKLA ATTI - Son Dakika
Üye Girişi

TİLKİYE ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPTI KARŞI ŞERİDE TAKLA ATTI

02.07.2022 11:12

KARAMAN'da seyir halindeki otomobilin önüne tilki çıktı.

KARAMAN'da seyir halindeki otomobilin önüne tilki çıktı. Tilkiye çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü Vatan Emekli, ilk önce refüjdeki ağacı devirdi ardından karşı şeride takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı

Kaza bugün 22.45 sıralarında Karaman Ereğli karayolu Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre Vatan Emekli, 70 ABH 350 plakalı otomobili ile Karaman'dan Ereğli istikametine seyir halindeyken Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında yola aniden tilki çıktı. Tilkiye çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü, otomobilin hakimiyetini kaybetti. Refüjdeki bir ağacı deviren otomobil karşı şeride takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinden çıkarılan sürücü Vatan Emekli ve Mehmet Oflaz çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ters dönen otomobil ise çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.(DHA)

(

YORUMLAR
500
Nakliye kamyonu kaza yaptı, ölüm virajı olarak bilinen yer 4 kişiyi canından etti Nakliye kamyonu kaza yaptı, ölüm virajı olarak bilinen yer 4 kişiyi canından etti Yola çıkan tilki, kazaya neden oldu: 2 yaralı Yola çıkan tilki, kazaya neden oldu: 2 yaralı
Kaynak: DHA

Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİLKİYE ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPTI KARŞI ŞERİDE TAKLA ATTI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:37 Akaryakıtta indirim! Benzin 2 lira 13 kuruş, LPG 1 lira 71 kuruş düştü
00:34 Ali Koç, oyuncu Ufuk Özkan'a "Hangi takımlısın?" diye sordu, aldığı yanıta verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu
00:26 Ali Koç'tan TFF'nin yeni başkanına övgü dolu sözler: Daha adil bir rekabet olacağını görüyorum
00:07 Ek gösterge ve öğrenci affını da içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
23:57 Kazımcan Karataş Galatasaray'da! Transfer ücreti ise 21 milyon TL
23:31 Cedi Osman ve Ebru Şahin Kuzey Makedonya'da evlendi! Gelinlik sosyal medyayı ikiye böldü
22:48 Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor! Andrea Belotti için görüşmeler başladı
22:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk-İş Başkanı Atalay'a: Gırtlağımızı sıkmasınlar sonra
21:57 Mevlüt Erdinç, Fransa 4. Lig takımı Racing Besançon'a transfer oldu
21:45 Sigara kullananlara kötü haber! 2 TL zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2022 11:21:36. #1.11#
SON DAKİKA: TİLKİYE ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPTI KARŞI ŞERİDE TAKLA ATTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement