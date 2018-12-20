Son Dakika Haberleri: Tilkiye Her Gün Kapısını Açıyor.

Tilkiye Her Gün Kapısını Açıyor.

7 saat önce

Tilkiye her gün kapısını açıyor.

Tilkiye her gün kapısını açıyor...Kapı kapalı olunca cama vuruyor, işletmedekiler ise kapıyı açarak tilkinin karnını doyuruyor

TUNCELİ – Tunceli'nin Ovacık ilçesinde işletme sahibi Mahmut Utan, işlettiği mekanın kapısına her gün gelen tilkiyi besliyor.
Tunceli'nin Ovacık ilçe merkezine iki kilometre mesafede bulunan Güneykonak köyünde kamping işletmeciliği yapan Mahmut Utan, 2 yıldır işletmeye gelen tilkiyi karnını doyurarak uğurluyor.
Gecenin geç saatlerinde işletmeye gelen tilki, kapı kapalıysa cama vurunca çalışanlar, adete bir müşteriyi karşılar gibi tilkiyi karşılıyor. Kendisi için hazırlanan yiyeceklerle karnını doyuran ve "Özgür" ismi verilen tilki yavruları için yiyecek götürmeyi de ihmal etmiyor.
Sadece tilkileri değil zor durumda ve aç kalan yaban hayvanlarını beslediklerini belirten işletme sahibi Mahmut Utan, "Bizim inancımızda, doğadaki tüm canlılara saygı vardır. Zorda, darda kalan insanlara yardım ettiğimiz gibi hayvanlara da bunu yapıyoruz. Özellikle önümüz kış. Bu mevsimde sadece insanlar zorda kalmıyor. Yabandaki kurt da kuş da zorda kalıyor. Herkes elinden geldiğince bu canlılara destek olsun" diyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 10:57 Kaynak: İHA

Ovacık, Tunceli, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



30 Terörist Mağarada Sıkıştırıldı! Özel Harekat Operasyona Hazırlanıyor Ukraynalı Gelin Vieronika, İslamiyet'i Seçti, Elif Adını Aldı

Tosic'in Karısı Jelena Karleusa, Mini Şortuyla Bisiklete Bindi Hernan Crespo, Arjantin Ekibi Banfield'ın Başına Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 06:12:58. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tilkiye Her Gün Kapısını Açıyor.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]