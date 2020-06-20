Tilkiyi 'gel pisi pisi' diye çağırıp, besliyor - Son Dakika

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde oturan Süleyman Yıldız, evinin yanına gelen tilkiyi 'gel pisi pisi' diye çağırıp, besliyor.

Manavgat Oymapınar Mahallesi'nde yaşayan Süleyman Yıldız, bir süre önce evinin yanına gelen tilkinin yiyecek aradığını fark etti. Tilkinin yiyecek bulmak için vatandaşların kümes hayvanlarına zarar verebileceğini düşünen Süleyman Yıldız, bunu engellemek için dışarı yiyecek bıraktı. İlk başlarda bir süre etrafta insan olmadığı zamanlarda yiyeceklere gelen tilki, zamanla Süleyman Yıldız'a alıştı. Her gün aynı saatlerde gelen tilkiyle Süleyman Yıldız arasında bir bağ oluştu.Süleyman Yıldız'ın kedi çağırır gibi 'Gel pisi pisi' diye seslenmesini duyarak gelen tilki her gün yiyeceğini ağzına alarak ormana gidiyor.