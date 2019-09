Tilkiyle dost oldu, her gün eliyle besliyor

Bingöl'de bir vatandaş, 1 ay önce karşılaştığı ve yemek verdiği tilkiyi her gün gelmesi üzerine eliyle beslemeye başladı.



Yedisu ilçesi Merkez Mahallede'de yaşayan Mehmet Çapkın, 1 ay önce evinin çevresinde bir tilkinin gezindiğini fark etti. Tilkinin aç olduğunu düşünen Çapkın'ın birkaç defa yiyecek verdiği tilki ile arasında bir bağ oluştu. Her gün aynı saatlerde gelmeye başlayan tilkiye yiyecek vermeyi sürdüren Çapkın'ın tilkiyi zaman zaman eliyle de beslemesi dikkat çekti. Tilkinin her akşam geldiğini ve bu duruma alıştığını aktaran Mehmet Çapkın, "Tilki her akşam mahalleye gelip yiyecek arıyordu. Bazen yiyecek bir şey bulamayınca bana bakıyordu. Ben de birkaç kez yemek götürüp verdim, bu alışkanlık haline geldi. Ben de gönlümden gele gele her akşam yemek veriyorum" dedi. - BİNGÖL