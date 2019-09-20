Tilkiyle dost oldu, her gün eliyle besliyor

Bingöl'de bir kişi 1 ay önce karşılaştığı ve yemek verdiği tilkinin her gün gelmesi üzerine eliyle beslemeye başladı

BİNGÖL - Bingöl'de bir kişi 1 ay önce karşılaştığı ve yemek verdiği tilkinin her gün gelmesi üzerine eliyle beslemeye başladı.

Yedisu ilçesi merkez mahallede ikamet eden Mehmet Çapkın, bir ay önce evinin çevresinde bir tilkinin gezindiğini fark etti. Tilkinin aç olduğunu düşünen Çapkın, bir kaç defa yiyecek verdiği tilki ile arasında bir bağ oluştu. Her gün aynı saatlerde gelmeye başlayan tilkiye yiyecek vermeyi sürdüren Çapkın, zaman zaman eliyle de beslemesi dikkat çekti.

Tilkinin her akşam geldiğini ve bu duruma alıştığını aktaran Mehmet Çapkın, "Tilki her akşam mahalleye gelip yiyecek arıyordu. Bazen yiyecek bir şey bulamayınca bana bakıyordu. Bende birkaç kez yemek götürüp verdim, bu alışkanlık haline geldi. Bende gönlümden gele gele her akşam yemek veriyorum"dedi.