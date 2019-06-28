Tillerson'dan Kushner'e 'paralel diplomasi' suçlaması
57 dakika önce
Eski ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, ABD Başkanı Trump'ın damadı Kushner'i, devletin resmi kurumlarının bilgisi ve onayı dışında kendi başına diplomasi yürütmekle suçladı.
Eski ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, ABD Başkanı Trump'ın damadı Kushner'i, devletin resmi kurumlarının bilgisi ve onayı dışında kendi başına diplomasi yürütmekle suçladı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:53
İran'dan ABD'nin tehdidine yanıt: Savaş kısa sürmeyecek
Trump ile Kim'in benzerleri, G-20 esnasında barda sahne aldı
Rusya Lideri Putin ve ABD Lideri Trump, Türkiye'yi konuştu
ABD'de büyük şirketler ekonomik durgunluğa hazırlanıyor