Son Dakika Haberleri: Tillerson'dan Kushner'e 'paralel diplomasi' suçlaması
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Tillerson'dan Kushner'e 'paralel diplomasi' suçlaması

57 dakika önce

Eski ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, ABD Başkanı Trump'ın damadı Kushner'i, devletin resmi kurumlarının bilgisi ve onayı dışında kendi başına diplomasi yürütmekle suçladı.

Tillerson'dan Kushner'e 'paralel diplomasi' suçlaması, System.String[]
Eski ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, ABD Başkanı Trump'ın damadı Kushner'i, devletin resmi kurumlarının bilgisi ve onayı dışında kendi başına diplomasi yürütmekle suçladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:53 
Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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