Tillo'dan Yılmaz Özdil'e tepki - Son Dakika
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Tillo'dan Yılmaz Özdil'e tepki

6 saat önce

Siirt'in Tillo ilçesi Hazreti İsmail Fakirullah Kur'an Kursu imam hatibi İsmail Hakkı Toprak, gazeteci yazar Yılmaz Özdil'in Tillo'ya yönelik makalesine tepki gösterdi.

Tillo'dan Yılmaz Özdil'e tepki, System.String[]

Siirt'in Tillo ilçesi Hazreti İsmail Fakirullah Kur'an Kursu imam hatibi İsmail Hakkı Toprak, gazeteci yazar Yılmaz Özdil'in Tillo'ya yönelik makalesine tepki gösterdi.


Özdil'in "Coronavirüse karşı aşıyı bulsa bulsa Tillo evliyaları bulur" başlıklı yazısında Diyanet İşleri Başkanlığını hedef gösterdiğini belirten Toprak, "Anlı şanlı profesörlerimiz, bilim kurullarımız dururken, isimlerini ballandıra ballandıra saydığı profesörler bugüne kadar aşı üretememişken Tillo evliyalarından medet ummak hayreti mucib bir haldir." ifadelerini kullandı.

İbrahim Hakkı Hazretlerini ve üstadı İsmail Fakirullah Hazretlerinin Matematik, fizik, kimya ve astronomi eserler ürettiğini aktaran Toprak, şunları kaydetti:

"Marifetname ve benzeri eserler Tillo'da kaleme alınmış ve evimizde sergilenmektedir. Görme yetisini kaybetmemiş gönüllere 'Güneş Hadisesi' bugün bile ışık tutmaktadır. Sayın Özdil terör belasıyla, gayri hukuki yapı ve oluşumlarla mücadelede milletimizle birlikte devletimizin yanında olmak varken, insanımızı bilgilendirmek yerine salgın hastalığın suçlusunu Tillo'da aramak garabet ve gaflet değil midir? Devletimizi o kadar küçümsemeyiniz, milletimizi de hafife almayınız lütfen. Akıl, bilim, liyakat endişelerinize meseleleri kişiselleştirmeden katılabiliriz. İyimserlik ve ümit yerine kötümserlik ve karamsarlık pompalayarak Diyanet İşleri Başkanlığını dilinize dolayarak işte suçluyu buldum ilanıyla hedef tahtasına oturtmanızı ayıplıyor ve kınıyorum."

İsmail Fakirullah, Yılmaz Özdil, Siirt, Tillo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 09:04 Kaynak: AA

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