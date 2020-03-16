Tillo ilçe başkanlığına atama yapıldı - Son Dakika

Tillo ilçe başkanlığına atama yapıldı
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Siirt'te AK Parti Tillo ilçe başkanlığına Muhdi Buldu atandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 04:40 Kaynak: AA
Siirt'te AK Parti Tillo ilçe başkanlığına Muhdi Buldu atandı.
AK Parti Siirt İl Başkanı Ekrem Olgaç yaptığı açıklamada, genel merkezin yaptığı değerlendirme sonucunda Tillo ilçe başkanlığına Muhdi Buldu'nun atanmadığını belirtti.
Olgaç, Buldu'nun görevine başladığını kaydetti.
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