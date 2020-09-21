Tillo Işık Hadisesi hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika

Tillo Işık Hadisesi hazırlıkları tamamlandı

Tillo Işık Hadisesi hazırlıkları tamamlandı Siirt'in Tillo ilçesinin sahip olduğu değerleri tanıtmak amacıyla her yıl 21-23 Eylülde düzenlenen Işık Hadisesi kültür etkinliklerinin, bu yıl korona virüs salgını dolayısıyla sınırlı sayıda katılımcı ile sosyal mesafe kurallarına riayet...

Tillo Işık Hadisesi hazırlıkları tamamlandı

SİİRT - Siirt'in Tillo ilçesinin sahip olduğu değerleri tanıtmak amacıyla her yıl 21-23 Eylülde düzenlenen Işık Hadisesi kültür etkinliklerinin, bu yıl korona virüs salgını dolayısıyla sınırlı sayıda katılımcı ile sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek düzenleneceği bildirdi.

Bir kültür armonisi haline gelmiş Siirt'i, tüm değerleri ile tanıtmayı hedeflediklerini belirten Siirt Vali Vekili Resul Özdemir, yakın bir geçmişe kadar kentin ve özellikle Tillo'nu, bölgenin bilim ve kültür merkezi olduğunu, burada yetişen bilim adamlarının dünya bilim tarihine de önemli katkılar sunduğunu söyledi. Vali Vekili Özdemir, "Amacımız, Siirt ve Tillo'nun tanıtımının en üst seviyede yapmaktır. Işık Hadisesi düzeneğini kuran İbrahim Hakkı hazretleri sadece din eğitimiyle yetinmemiş aynı zamanda pozitif ilimlerle de yakından ilgilenmiştir. Her yıl ekinokslarda 21 Mart ve 23 Eylülde gerçekleşen bu muhteşem düzeneği, tüm dünyaya tanıtmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda bu yıl korona virüs salgını dolayısıyla sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek, sınırlı sayıda katılımcı ile izlenecektir" dedi.

Tillo Işık Hadisesi hazırlıkları tamamlandı

Siirt, Tillo, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 15:59 - Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Tillo Işık Hadisesi hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Karşıdan karşıya geçerken otomobil çarpan yaya, hayatını kaybetti Bir çift, zengin sandıkları şahsı cinsel ilişki vaadiyle kandırıp 11 parçaya böldü Son Dakika: Türkiye'de 21 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 68 can kaybı, 1743 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde sıraladı Gülay Uygun'un ölümüyle ilgili taksici ifade verdi Güzel sunucu Jama'nın muhtemel G.Saray-Rangers maçı öncesi yaptığı formalı paylaşım ülkeyi karıştırdı 14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen istifa etti
Sütyen üstüne yelek giyen Aynur Aydın, derin göğüs dekoltesiyle dikkatleri üzerine çekti Sütyen üstüne yelek giyen Aynur Aydın, derin göğüs dekoltesiyle dikkatleri üzerine çekti         
22:20
Son Dakika: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cübbeli Ahmet'in Son Dakika: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cübbeli Ahmet'in "iç savaş" sözleri nedeniyle ifadesine başvuracak         
21:17
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Ermenistan'a çok sert uyarı: Ateşle oynamayı derhal kesin Milli Savunma Bakanlığı'ndan Ermenistan'a çok sert uyarı: Ateşle oynamayı derhal kesin         
20:59
Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheli tutuklandı Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheli tutuklandı         
19:11
RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu ile oyuncu Murat Yıldırım arasında RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu ile oyuncu Murat Yıldırım arasında "Ramo" polemiği yaşandı         
19:04
ABD, Maduro ve İran Savunma Bakanlığı'na yaptırım uygulama kararı aldı ABD, Maduro ve İran Savunma Bakanlığı'na yaptırım uygulama kararı aldı         
18:27
Özel okullar için emsal karar! Tüketici hakem heyeti, velinin özel okul ücret iade talebini kabul etti Özel okullar için emsal karar! Tüketici hakem heyeti, velinin özel okul ücret iade talebini kabul etti         
18:00
14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum 14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum         
17:58
Bilim insanları, denek olarak kullandığı maymunların kafasını matkapla delip beton döküyor Bilim insanları, denek olarak kullandığı maymunların kafasını matkapla delip beton döküyor         
17:36
AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen istifa etti AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen istifa etti         
17:19
300'den fazla filin ölüm nedeninin kirli sular olduğu ortaya çıktı 300'den fazla filin ölüm nedeninin kirli sular olduğu ortaya çıktı         
16:57
Azerbaycan seferberlik ilan etti, yedek askerlerin hepsi orduya çağrılıyor Azerbaycan seferberlik ilan etti, yedek askerlerin hepsi orduya çağrılıyor         
16:56
Avustralyalı girişimci, geliştirdiği saç spreyi sayesinde 5 ayda 5 milyon dolar kazandı Avustralyalı girişimci, geliştirdiği saç spreyi sayesinde 5 ayda 5 milyon dolar kazandı         
16:26
İki defa yere düşüp kalktı! Sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti İki defa yere düşüp kalktı! Sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti         
15:35
Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! "Bağış yapacağım" diye yayına bağlanan kadın, yardım istedi         
14:18
İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi         
14:14
Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
14:06
2 gündür aranan 4 çocuk babasının cansız bedeni, fındık bahçesinde bulundu 2 gündür aranan 4 çocuk babasının cansız bedeni, fındık bahçesinde bulundu         
12:51
Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı         
10:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2020 22:34:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tillo Işık Hadisesi hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei