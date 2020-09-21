Tillo Işık Hadisesi hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika

Tillo Işık Hadisesi hazırlıkları tamamlandı

SİİRT - Siirt'in Tillo ilçesinin sahip olduğu değerleri tanıtmak amacıyla her yıl 21-23 Eylülde düzenlenen Işık Hadisesi kültür etkinliklerinin, bu yıl korona virüs salgını dolayısıyla sınırlı sayıda katılımcı ile sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek düzenleneceği bildirdi.

Bir kültür armonisi haline gelmiş Siirt'i, tüm değerleri ile tanıtmayı hedeflediklerini belirten Siirt Vali Vekili Resul Özdemir, yakın bir geçmişe kadar kentin ve özellikle Tillo'nu, bölgenin bilim ve kültür merkezi olduğunu, burada yetişen bilim adamlarının dünya bilim tarihine de önemli katkılar sunduğunu söyledi. Vali Vekili Özdemir, "Amacımız, Siirt ve Tillo'nun tanıtımının en üst seviyede yapmaktır. Işık Hadisesi düzeneğini kuran İbrahim Hakkı hazretleri sadece din eğitimiyle yetinmemiş aynı zamanda pozitif ilimlerle de yakından ilgilenmiştir. Her yıl ekinokslarda 21 Mart ve 23 Eylülde gerçekleşen bu muhteşem düzeneği, tüm dünyaya tanıtmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda bu yıl korona virüs salgını dolayısıyla sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek, sınırlı sayıda katılımcı ile izlenecektir" dedi.