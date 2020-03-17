Tillo Işık hadisesi programı iptal edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tillo Işık hadisesi programı iptal edildi - Son Dakika

Tillo Işık hadisesi programı iptal edildi

7 saat önce

Siirt'in Tillo ilçesinde 21 Mart'ta yapılması planlanan "Işık hadisesi" programı iptal edildi.

Tillo Işık hadisesi programı iptal edildi, System.String[]

Siirt'in Tillo ilçesinde 21 Mart'ta yapılması planlanan "Işık hadisesi" programı iptal edildi.


AK Parti Tillo Belediye Başkanı İdham Aydın, 256 yıl önce dönemin astronomi dehası Erzurumlu İbrahim Hakkı tarafından hocasının başucunu aydınlatması için yaptırdığı ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan "Işık Hadisesi" için 21 Mart'ta düzenlenmesi planlanan programın koronavirüs (kovid-19) nedeniyle iptal edildiğini belirtti.


Tillo Belediyesi her yıl 21 Mart ve 23 Eylül'de gece ve gündüzün eşit olduğu ekinos günlerinde gerçekleşen ışık hadisesini türbe etrafında izlemeye gelen vatandaşlar için program düzenliyor.

AK Parti, 21 Mart, Siirt, Tillo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:32 Kaynak: AA
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