İstanbul Fatih'te motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada, yazar Rıdvan Kaya 'nın babası, Tillolular Derneği Başkanı Hacı Nimet Kaya hastanede hayatını kaybetti. Kaya için Fatih Camii'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Kaya'nın cenazesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun , Kaya'nın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Hacı Nimet Kaya, Siirt Tillo'da defnedilecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HACI NİMET KAYA'NIN CENAZESİNE KATILDI - Son Dakika

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