TİM, 90 bin ihracatçıyı tek tuşla dünyaya açtı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TİM, 90 bin ihracatçıyı tek tuşla dünyaya açtı - Son Dakika Ekonomi

TİM, 90 bin ihracatçıyı tek tuşla dünyaya açtı

44 dakika önce

İhracat hedeflerini yakalamak için Proje ve Dijital Dönüşüm Ofisi'ni açan TİM, 90 bini aşan ihracatçıya destek verecek.

TİM, 90 bin ihracatçıyı tek tuşla dünyaya açtı, System.String[]

İhracat hedeflerini yakalamak için Proje ve Dijital Dönüşüm Ofisi'ni açan TİM, 90 bini aşan ihracatçıya destek verecek. İhracatçılara yol haritası olacak İhracat 2020 Raporu'nu açıklayan TİM Başkanı Gülle, Türk ihraç ürünlerinde Sürdürülebilirlik Kodu ve Etiket Sistemi'ne ilişkin bilgi verdi.

Dönüşüm, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:54 
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