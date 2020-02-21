TİM, 90 bin ihracatçıyı tek tuşla dünyaya açtı

İhracat hedeflerini yakalamak için Proje ve Dijital Dönüşüm Ofisi'ni açan TİM, 90 bini aşan ihracatçıya destek verecek. İhracatçılara yol haritası olacak İhracat 2020 Raporu'nu açıklayan TİM Başkanı Gülle, Türk ihraç ürünlerinde Sürdürülebilirlik Kodu ve Etiket Sistemi'ne ilişkin bilgi verdi.