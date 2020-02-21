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TİM, 90 bin ihracatçıyı tek tuşla dünyaya açtı
44 dakika önce
İhracat hedeflerini yakalamak için Proje ve Dijital Dönüşüm Ofisi'ni açan TİM, 90 bini aşan ihracatçıya destek verecek.
İhracat hedeflerini yakalamak için Proje ve Dijital Dönüşüm Ofisi'ni açan TİM, 90 bini aşan ihracatçıya destek verecek. İhracatçılara yol haritası olacak İhracat 2020 Raporu'nu açıklayan TİM Başkanı Gülle, Türk ihraç ürünlerinde Sürdürülebilirlik Kodu ve Etiket Sistemi'ne ilişkin bilgi verdi.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:54
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