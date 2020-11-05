TİM, Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında ihracatçılara yol gösteriyor - Son Dakika

TİM, Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında ihracatçılara yol gösteriyor

05.11.2020 13:59
TİM, Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında ihracatçılara yol gösteriyor, System.String[]

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı Avrupa Birliği'nin (AB) Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyum sağlamaları için ihracatçılara yol göstermeye devam ediyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı Avrupa Birliği'nin (AB) Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyum sağlamaları için ihracatçılara yol göstermeye devam ediyor.

TİM'den yapılan açıklamaya göre, 61 ihracatçı birliği, 27 sektörü ile 95 bin ihracatçının Türkiye'deki tek çatı kuruluşu olan TİM, bünyesindeki İklim Komitesi önderliğinde, iklim değişikliği ve ekonomik uyum konularında farkındalığı artırmak ve ihracatçılara yol göstermek adına geniş katılımlı bilgilendirme etkinlikleri ve iklim değişikliği uzmanları yetiştirme programlarına devam ediyor.

TİM Avrupa Yeşil Mutabakatı Farkındalık Toplantı Serileri kapsamında, 26 Ekim 2020'de "Enerji ve Kaynak Yoğun Sektörler (otomotiv endüstrisi, çelik, demir ve demir dışı metaller, kimyevi maddeler ve mamulleri, makine ve aksamları, iklimlendirme sanayi, çimento, cam seramik ve toprak ürünleri, madencilik ürünleri)", 3 Kasım 2020'de "Kaynak Yoğun Sektörler (hazır giyim ve konfeksiyon, tekstil ve hammaddeleri, deri ve deri mamulleri, halı, gemi ve yat, savunma ve havacılık sanayi, hizmet)" ve 4 Kasım 2020'de "Tarım Sektörleri (fındık ve mamuller, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, yaş meyve ve sebze, meyve sebze mamulleri, kuru meyve ve mamulleri, su ürünleri ve hayvansal mamulleri, tütün, zeytin ve zeytinyağı, süs bitkileri ve mamulleri, mobilya, kağıt ve orman ürünleri)" odaklı olmak üzere online ortamda 3 farklı toplantı gerçekleştirildi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi DTÖ Kürsüsü Profesörü, Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Kürsüsü Dr. Öğretim Üyesi, Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuk Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktörü Dr. Pınar Artıran'ın sunumuyla gerçekleştirilen toplantılarda, çevre dostu üretim ve ihracat, karbon fiyatlaması, sınırda karbon düzenlemesi, yeni sanayi stratejisi gibi birçok önemli başlıkta katılımcılar bilgilendirildi.

3 gün süren ve www.tim.org.tr adresinden de canlı olarak tüm ihracatçıların katılımına olanak sağlayan toplantı serisinde TİM'in sosyal mecraları vasıtasıyla 30 bine yakın kişiye ulaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Başkanı İsmail Gülle, TİM olarak iklim değişikliğinin tarımdan sanayiye tüm sektörlere büyük etkileri olacağının bilincinde olduklarını belirterek, "Gerek iklim değişikliği gerekse uluslararası arenada iklim değişikliğine karşı alınan tedbirler kapsamında gündemi yakından takip ediyoruz. Zaman zaman bakanlıklarımızdan gelen talep üzerine sunduğumuz politika önerilerinden sahadaki ihracatçılarımızı bilinçlendirmeye yönelik gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimize kadar her alanda iklim değişikliği öncelikli gündem maddelerimiz arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği, İhracat, Türkiye, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TİM, Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında ihracatçılara yol gösteriyor - Son Dakika Ekonomi


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