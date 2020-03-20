TİM Başkan Vekili Kıvanç, 50 milyar liralık KGF desteğini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel TİM Başkan Vekili Kıvanç, 50 milyar liralık KGF desteğini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

TİM Başkan Vekili Kıvanç, 50 milyar liralık KGF desteğini değerlendirdi Açıklaması

7 saat önce

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Zeki Kıvanç, "Kredi Garanti Fonuna (KGF) ayrılan 50 milyar lira çok büyük bir rakam. Çok da gerekli olduğunu düşünüyorum.

TİM Başkan Vekili Kıvanç, 50 milyar liralık KGF desteğini değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Zeki Kıvanç, "Kredi Garanti Fonuna (KGF) ayrılan 50 milyar lira çok büyük bir rakam. Çok da gerekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu ülke Kredi Garanti Fonu sayesinde 15 Temmuz krizini atlattı." dedi.

Kıvanç, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

KGF limitinin paketle 25 milyar liradan 50 milyar liraya yükseldiğini hatırlatan Kıvanç, "Kredi Garanti Fonuna ayrılan 50 milyar lira çok büyük bir rakam. Çok da gerekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu ülke Kredi Garanti Fonu sayesinde 15 Temmuz krizini atlattı. Ülkede ihracat yüzde 10 arttı, yüzde 7 büyüme gerçekleşti. Bunun en büyük sebebi veya tetikleyicisi Kredi Garanti Fonu olmuştur." diye konuştu.

Kıvanç, koronavirüs önlemleri kapsamında kısa çalışma saatlerinin gündeme geldiğini hatırlatarak, "Bugün kısa çalışma çok elzemdir." ifadesini kullandı. Kıvanç, şunları kaydetti:

"Hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız da buna karar verdi ama bizi iş müfettişleriyle baş başa bırakmasınlar. Hiç kimse işletmesini kapatmak istemez. Müracaat etmişse devletimiz tabii ki inceleyecek. Çalışan bir işletmeye kısa çalışma ödeneği verilmez. Çalışmayan bir işletmede kısa çalışma ödeneğinin daha basit kurallarla verilmesini istirham ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız kısa çalışma ödeneklerinin ve bankaların kredilerdeki esnekliğinin daha çok olması gerektiğini, daha rahat likiditeye ulaşılması gerektiğini, limitlerin uygulanması ve kullanılması gerektiğini ifade etti. Ben bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize teşekkür ediyorum."

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:36 Kaynak: AA

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